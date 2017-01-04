أمين الباحة: الأيام القادمة ستشهد توقيع عدد من العقود لدفع عجلة الاستثمار

وكيل الإمارة: أمير المنطقة وجّه بإقامة الملتقيات والسعى لجذب المستثمر

أكد أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأيام القادمة ستشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية والتي ستسهم في دفع عجلة الاستثمار بالباحة، منوها أنه سيتم افتتاح فرع لشركة الأنظمة الغذائية قريباً، فيما يدرس فريق الشركة زيادة عدد الفروع بالمنطقة، وجار حالياً استكمال كافة إجراءات التسليم وإجراءات التصاريح.

جاء ذلك خلال استقبال أمين المنطقة، للرئيس التنفيذي لشركة البيك المهندس رامي أبو غزالة وفريق عمل الشركة، خلال زيارة فريق الشركة لمنطقة الباحة للإطلاع على الموقع لفتح فرع للشركة بالمدينة، بالإضافة إلى دارسة إمكانية زيادة الفروع بالمنطقة.

ورحب المهندس المجلي، بوفد الشركة بمنطقة الباحة، مشيراً إلى أنها إحدى الشركات الرائدة في الأنظمة الغذائية وتواجدها إلى جوار الشركات الغذائية الأخرى بالمنطقة أمر مرحب به لما تتمتع به من معايير مهنية عالية.

من جهته؛ استقبل وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري المهندس ابو غزاله، في إطار توجيهات واهتمام أمير المنطقة، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومتابعته الدؤوبة لكل ما يخدم المنطقة وأهلها، وخاصة في قطاع الاستثمار، حيث وجه بضرورة إقامة الملتقيات والورش الاستثمارية للتعريف الدائم بمقومات المنطقة السياحية وعرض الفرص الاستثمارية الناجحة بها والسعى الدائم لجذب المستثمر وتهيئة كافة الخدمات التى يحتاجها وتسهيل الإجراءات لصناعة وإقامة استثمار ناجح يساهم في النهوض بالمنطقة.

من جهته؛ قدم الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المهندس رامي أبو غزالة، شكره لإمارة منطقة الباحة ولأمانة المنطقة على ما تحظى به الشركة من دعم و مساندة بشكل راقي و مشجع للغاية.

وأكد أن الشركة تدرك الفرص بالمنطقة وتسعى بشكل مستمر لتوسع تواجدها في بالباحة لتبقى قريبه من عملائها بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الشركة أطلعت على الموقع في مدينة الباحة، وأن البدء بالأعمال التنفيذية سوف يبدأ قريباً بعد اعتماد التصاميم النهائية.