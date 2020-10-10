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"أمين الطائف" في جولة مفاجئة ببلدية قيا.. المدير كان غائباً

للتأكد من التزام الموظفين بأوقات الدوام وخدمة المراجعين

قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لبلدية قيا؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف شخصياً؛ للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة.

وعلمت "سبق" أن الجولة المفاجئة لأمين الطائف كشفت عدم وجود مدير بلدية قيا في مقر البلدية.

يشار إلى أن أمين الطائف كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض مراكز البلدية التابعة لأمانة الطائف، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها.

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"أمين الطائف" في جولة مفاجئة ببلدية قيا.. المدير كان غائباً
سبق

قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لبلدية قيا؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف شخصياً؛ للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة.

وعلمت "سبق" أن الجولة المفاجئة لأمين الطائف كشفت عدم وجود مدير بلدية قيا في مقر البلدية.

يشار إلى أن أمين الطائف كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض مراكز البلدية التابعة لأمانة الطائف، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:48 AM

"أمين الطائف" في جولة مفاجئة ببلدية قيا.. المدير كان غائباً

للتأكد من التزام الموظفين بأوقات الدوام وخدمة المراجعين

A A A
متعب البقمي - الطائف
22
19,498

قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لبلدية قيا؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف شخصياً؛ للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة.

وعلمت "سبق" أن الجولة المفاجئة لأمين الطائف كشفت عدم وجود مدير بلدية قيا في مقر البلدية.

يشار إلى أن أمين الطائف كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض مراكز البلدية التابعة لأمانة الطائف، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها.

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