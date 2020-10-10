"أمين الطائف" يتفقد الأعمال البلدية بميسان ويقف على احتياجات الأهالي

زار الحدائق والمنتزهات والمركز الحضاري ومواقع المشاريع الجديدة

فاجأ أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بلديةَ محافظة ميسان، بجولة ميدانية للوقوف على سير العمل، وتفقد الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

وبدأت الجولة بمكتب رئيس البلدية فيصل بن صالح الحارثي؛ حيث اطلع على سير العمل، ثم قام بجولة تفقدية لأقسام البلدية ومرافقها الرئيسية ووقف على أعمال كل قسم وإدارة.

واجتمع "آل هميل" برئيس وأعضاء المجلس البلدي بميسان، بحضور عدد من مسؤولي أمانة الطائف، وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الأولوية فيما يتعلق بالخدمات البلدية، وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس المجلس البلدي "فهد الحارثي" أبرز الموضوعات ذات الأولوية، والتي يرغب المجلس في دعمها من قِبَل أمين الطائف، ومنها: رفع فئة البلدية إلى فئة أعلى تتناسب مع عدد المراكز والمناطق الشاسعة التي تخدمها البلدية، واستكمال إيصال خدمات السفلتة والإنارة لجميع القرى، وتحسين شارع الملك عبدالعزيز؛ كونه الشريان الرئيسي بقلب المحافظة، وتحسن خدمات النظافة والصيانة، والتركيز على تفعيل استثمارات القطاع الخاص.

وثمّن المجلس لأمين الطائف اهتمامه بجميع النقاط التي تم عرضها وتفاعله مع المقترحات والرؤى المقدمة.

عقب ذلك قام "آل هميل" بزيارة لمقر محافظة ميسان، الْتقى خلالها محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، رافقه رئيسُ وأعضاء المجلس البلدي، وتم مناقشة عدد من الأعمال التنموية والتطويرية الداعمة للنهوض بالخدمات البلدية بالمحافظة.

وفي نهاية الجولة، قام أمين الطائف بالوقوف على بعض الحدائق والمنتزهات بالمحافظة، والمركز الحضاري، ومنتزهات شهدان بمركز ثقيف، وعدد من المرافق التنموية، ومواقع المشاريع الجديدة، كما الْتقى عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم لتعزيز الخدمات البلدية.