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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل حاكم جاكرتا

الطرفان بَحَثَا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.

وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.

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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل حاكم جاكرتا
سبق

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.

وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
03:39 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:39 AM

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل حاكم جاكرتا

الطرفان بَحَثَا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.

وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.

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