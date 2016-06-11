استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.
وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.
أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل حاكم جاكرتا
الطرفان بَحَثَا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.
وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.
أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل حاكم جاكرتا
الطرفان بَحَثَا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الخميس، حاكمَ مدينة جاكرتا الإندونيسية الدكتور أنيس باسويدان والوفد المرافق له، في مقر الأمانة العامة بمكة المكرمة.
وشهد اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبّر حاكم جاكرتا عن شكره وتقديره للدكتور العيسى على حسن الاستقبال.