أمين عسير يسحب مشروعين من مقاوليْن متعثريْن

خلال اجتماعه مع عدد من المنفذين للمشاريع بالمنطقة

عقد أمين منقطة عسير صالح بن عبد الله القاضي اجتماعاً مع عدد المقاولين المنفذين لمشاريع وكالة الخدمات بالأمانة بحضور وكيل الخدمات المهندس عبد الله المصلح وعدد من مسؤولي الوكالة، وتم مناقشة طرق الإنجاز والعوائق التي تواجههم وكذلك أسباب تعثر البعض منهم في التنفيذ.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية مع المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة للتأكد من سير العمل ونسبة الانجاز وكذلك مناقشة أي عوائق قد يجدها المقاول في عملية التنفيذ وخلافه.

ووجه القاضي الإدارة المختصة بالأمانة بسحب مشروعين من المقاولين المنفذين لها وذلك بسبب تعثرهم للتنفيذ، مشيراً إلى عدم التعامل معهم مستقبلاً وعدم بيع كراسات من مشاريع الأمانة التي يعلن عليها مناقصة عامة حتى يتم تعديل أوضاعهم ويظهر المقاول جديته في تنفيذ هذه المشاريع.



وأكد القاضي على كافة المقاولين في نهاية الاجتماع بضرورة التقيد بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ هذه المشاريع وكذلك التسليم في والوقت المحدد موضحاً بأن كل متعثر أو متأخر في بنود العقد معه سوف يتم تطبيق النظام بحقه.