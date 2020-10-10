أمين منطقة نجران يدشن تطبيقاً إلكترونياً يستهدف مراقبي الأمانة الميدانيين

دشن أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق تطبيقاً "ميدانياً" يعد أحد التطبيقات الذكية التي تم إطلاقها من قبل أمانة منطقة نجران استكمالاً لما سبق إطلاقه من برنامج مثل"تستاهل"

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن تدشين هذا البرنامج يأتي سعياً من الأمانة لتقديم مختلف خدماتها من خلال التقنية الحديثة والتي تُعدّ مرحلة متقدمة من مراحل التحول إلى التعاملات الإلكترونية وفي خطوة تطويرية تحد من الإجراءات الروتينية والورقية وتختصر الوقت والجهد وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول البلدي 2020.

من جانبه أوضح مدير عام تقنية المعلومات فواز الطليلي أن البرنامج يستهدف مراقبي الأمانة الميدانيين، حيث يستطيع المراقب الدخول على التطبيق من جواله الذكي سواء كان يعمل على نظام التشغيل IOS أو Android باسم مستخدم وكلمة مرور، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح للمستخدم عدداً من الصلاحيات حسب طبيعة عمله ومنطقته التي يشرف عليها وحسب صلاحياته "مراقب – رئيس قسم – مدير إدارة"، ومنه يتم الشخوص للموقع على الطبيعة والدخول وعمل التقرير اللازم كفرض غرامة أو موافقة على إصدار رخصة؛ ورفع تقرير كامل بالزيارة إلكترونياً لمسؤول الجهة.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة نجران قامت بعدة خطوات في مجال التعاملات الإلكترونية وتتطلع إلى تطويرها وتميزها ومواكبة التطور الحاصل في استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونية بمستوى متقدم وفعال.