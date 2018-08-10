أندية جميل: 14 معسكرًا خارجيًا وبطولتان وأكثر من 60 مباراة تجهزهم للدوري

الليلة يبدأ الصراع نحو البطولة الأقوى في المملكة

تنطلق الليلة مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين بمشاركة 14 ناديًا، تتنافس على لقب المسابقة. وأقامت كل الأندية المشاركة في المسابقة معسكرات خارج أرض الوطن، خاضت خلالها العديد من اللقاءات الودية.



#الهلال

أقام الهلال معسكره الإعدادي في دولة النمسا وخاض خلال المعسكر لقاءين وديين كان آخره اللقاء التجريبي الثاني أمام ايتيمز التركي وانتهى بخسارة قوامها هدفين لهدف.

#الاتحاد

أقام الفريق الأول بنادي الاتحاد معسكرًا إعداديًا في مدينة مانشستر الإنجليزية خاض خلالها ثلاثة لقاءات أمام أندية أستون فيلا وخسره بثلاثية وأمام فليتورد تاون وخسره بالنتيجة نفسها بينما تعادل مع ليدز يونايتد.



عاد بعدها الاتحاد إلى أرض الوطن ليشارك في دورة تبوك فخسر اللقاء الاول أمام الإسماعيلي المصري بثلاثية ثم خرج من البطولة بخسارته من الاتفاق بثلاثية.

#الأهلي

فريق الأهلي أقام معسكره الإعدادي في النمسا وخاض خلاله لقاءين الأول كان أمام العين الإماراتي وخسره بهدفين واللقاء الآخر كان أمام قونيا سبور التركي وخسره برباعية، كما خاض لقاءً وديًا على ملعبه أمام القادسية وخسره بثلاثية.

#النصر

أقام النصر معسكره الاعدادي في تركيا وخاض خلاله لقاء أمام يوفنتوس بوخارست الروماني وكسبه بهدف على الرغم من أن المباراة انتهت قبل الوقت الأصلي بـ20 دقيقة بسبب الضباب، ولقاء آخر أمام أولمبي عمان كسبه النصر بثلاثية وأمام غازي عنتاب التركي وكسبه بهدفين ليطير بعده إلى جمهورية مصر للمشاركة في البطولة العربية وواجه في البطولة فريق العهد اللبناني لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما واللقاء الآخر كان أمام الزمالك لينتهي بخسارته بهدفين، ثم خاض لقاء في الرياض أمام الشباب وانتهى بالتعادل السلبي.

#الشباب

أقام فريق الشباب معسكره الإعدادي في دولة النمسا وخاض خلاله العديد من اللقاءات الودية كان آخرها لقاء مع فريق قاسم باشا التركي ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف عاد بعدها إلى الرياض ليلتقي فريق النصر في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي.

#الفيحاء

أقام الفيحاء معسكره الإعدادي في النمسا وخاض خلاله 6 لقاءات ودية حيث كان أبرزها اللقاء الأول أمام فريق ماينز الألماني وخسره برباعية واللقاء الثاني كان أمام بوروسيا دورتموند الألماني وخسره بهدف.

#أحد

فيما أقام فريق أحد معسكرًا إعداديًا في جمهورية مصر العربية خاض خلال المعسكر 6 لقاءات ودية كان آخرها أمام اتحاد الشرطة المصري في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

#الاتفاق

أما الاتفاق فقد أقام معسكره في تركيا لعب خلاله خمس مباريات ودية بدأها بنادي فورتونا سيتارد الهولندي وانتهت بالتعادل 1- 1، ثم المنتخب العُماني الأولمبي وانتهت بالنتيجة ذاتها، قبل أن يواجه سابيل الأذربيجاني الذي تفوق عليه بنتيجة 4- 1، ليواجه بعد ذلك الجزيرة الأردني الذي كسبه 1- صفر، ليختتم سلسلة مبارياته بمواجهة باختاكورالأوزبكي الذي نجح في الفوز عليه بنتيجة 3- صفر، بعد ذلك توجه إلى تبوك وشارك في دورة تبوك وحقق اللقب.

#القادسية

القادسية أقام معسكره الخارجي على مرحلتين الأولى في مدينة نورنبيرج الألمانية والثانية في مدينة أنقرة التركية، خاض خلاله الفريق ستة لقاءات ودية تعادل في اثنين وكسب أربعة، وخاض لقاءً وديًا أمام الأهلي في جدة كسبه بثلاثية.

#الفتح

الفتح أقام معسكره الإعدادي لدوري جميل في مدينة بولو التركية وخاض خلاله خمسة لقاءات كانت أمام فريق دمير سبور التركي وفريق سيفاس سبور التركي وفريق سومكاييت الأذربيجاني وفريق غازي عنتاب التركي، وأخيرًا فريق دمير سبور التركي الذي خاض معه اللقاء الأول.

#التعاون

التعاون أقام معسكره الإعدادي في دولة تركيا وخاض فريق التعاون 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر كان آخرها الفوز 5-1 على الفريق الأولمبي لأسطنبول سبور التركي.

#الرائد

الرائد هو الآخر أقام معسكره الإعدادي في تركيا وخاض خلال المعسكر خمسة لقاءات ودية، كان آخرها اللقاء الذي خسره من فريق داركا التركي بهدف دون رد ليعود بعده إلى بريدة ويواجه فريق الفيحاء لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

#الباطن

أقام فريق الباطن معسكره الإعدادي في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة وخاض خلال المعسكر العديد من اللقاءات كانت آخرها أمام فريق السويس المصري وخسره بهدفين نظيفين.

#الفيصلي

فريق الفيصلي أقام معسكره الإعدادي في هولندا وخاض خلال المعسكر 4 مباريات ودية كان آخرها أمام كابلين البلجيكي، حيث حقق الفوز بهدفين مقابل هدف.