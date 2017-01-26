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أهالي الرين يناشدون جامعة شقراء عدم إغلاق بعض الشعب الدراسية

"الجار الله" لـ "سبق": الرياضيات فقط لقلة الطالبات

ناشد أولياء أمور الطالبات بكلية الدراسات والعلوم الإنسانية بجامعة شقراء "فرع الرين" بالإبقاء على شعب الكلية التي تعتزم الجامعة إغلاقها، وذلك بعد توقيع الطالبات في بعض التخصصات على نقلهن لإكمال الدراسة في كليات الجامعة بمحافظة القويعية.

وقال المواطن مطلق بن جليغم من أهالي الرين، إن جامعة شقراء وقّعت بعض الطالبات في الكلية على استمارات تفيد بإعادتهن الى الدراسة في القويعية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، الأمر الذي قد يتسبب في عزوف كثير منهن عن إكمال الدراسة نظراً للمعاناة التي يتحملها الجميع في التنقل اليومي.

 وأضاف جليغم أنهم يطالبون الجامعة بعدم إغلاق شعب الكلية بالرين أو أي تخصص بل تثبيتها وتطويرها لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا الصرح التعليمي.

بدورها نقلت "سبق" هذه المطالب لمتحدث جامعة شقراء الدكتور عبد العزيز الجار الله، الذي أوضح أن ذلك الإجراء تم فقط في شعبة الرياضيات بالرين لأن عدد الطالبات فيها تسع طالبات والحد الأدنى لفتح الشعبة (١٥) طالبة. 

وأضاف الدكتور الجار الله أنه تم إعطاء الطالبات خيارات القبول في شعبة الرياضيات في القويعية أو في تخصصات أخرى في الرين.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي الرين يناشدون جامعة شقراء عدم إغلاق بعض الشعب الدراسية
سبق

ناشد أولياء أمور الطالبات بكلية الدراسات والعلوم الإنسانية بجامعة شقراء "فرع الرين" بالإبقاء على شعب الكلية التي تعتزم الجامعة إغلاقها، وذلك بعد توقيع الطالبات في بعض التخصصات على نقلهن لإكمال الدراسة في كليات الجامعة بمحافظة القويعية.

وقال المواطن مطلق بن جليغم من أهالي الرين، إن جامعة شقراء وقّعت بعض الطالبات في الكلية على استمارات تفيد بإعادتهن الى الدراسة في القويعية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، الأمر الذي قد يتسبب في عزوف كثير منهن عن إكمال الدراسة نظراً للمعاناة التي يتحملها الجميع في التنقل اليومي.

 وأضاف جليغم أنهم يطالبون الجامعة بعدم إغلاق شعب الكلية بالرين أو أي تخصص بل تثبيتها وتطويرها لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا الصرح التعليمي.

بدورها نقلت "سبق" هذه المطالب لمتحدث جامعة شقراء الدكتور عبد العزيز الجار الله، الذي أوضح أن ذلك الإجراء تم فقط في شعبة الرياضيات بالرين لأن عدد الطالبات فيها تسع طالبات والحد الأدنى لفتح الشعبة (١٥) طالبة. 

وأضاف الدكتور الجار الله أنه تم إعطاء الطالبات خيارات القبول في شعبة الرياضيات في القويعية أو في تخصصات أخرى في الرين.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
06:18 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:41 AM
"الجار الله" لـ "سبق": الرياضيات فقط لقلة الطالبات

أهالي الرين يناشدون جامعة شقراء عدم إغلاق بعض الشعب الدراسية

A A A
فهد الغبيوي - القويعية
2
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ناشد أولياء أمور الطالبات بكلية الدراسات والعلوم الإنسانية بجامعة شقراء "فرع الرين" بالإبقاء على شعب الكلية التي تعتزم الجامعة إغلاقها، وذلك بعد توقيع الطالبات في بعض التخصصات على نقلهن لإكمال الدراسة في كليات الجامعة بمحافظة القويعية.

وقال المواطن مطلق بن جليغم من أهالي الرين، إن جامعة شقراء وقّعت بعض الطالبات في الكلية على استمارات تفيد بإعادتهن الى الدراسة في القويعية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، الأمر الذي قد يتسبب في عزوف كثير منهن عن إكمال الدراسة نظراً للمعاناة التي يتحملها الجميع في التنقل اليومي.

 وأضاف جليغم أنهم يطالبون الجامعة بعدم إغلاق شعب الكلية بالرين أو أي تخصص بل تثبيتها وتطويرها لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذا الصرح التعليمي.

بدورها نقلت "سبق" هذه المطالب لمتحدث جامعة شقراء الدكتور عبد العزيز الجار الله، الذي أوضح أن ذلك الإجراء تم فقط في شعبة الرياضيات بالرين لأن عدد الطالبات فيها تسع طالبات والحد الأدنى لفتح الشعبة (١٥) طالبة. 

وأضاف الدكتور الجار الله أنه تم إعطاء الطالبات خيارات القبول في شعبة الرياضيات في القويعية أو في تخصصات أخرى في الرين.

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