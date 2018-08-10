أهالي "المثلث" بالعيص يطالبون بإيجاد حل لمشكلة ضعف الإنترنت

تم رفع عدة شكاوى دون جدوى

طالب أهالي مركز المثلث التابع لمحافظة العيص مسؤولي شركة الاتصالات بإيجاد حل لمشكلة ضعف اتصال الإنترنت لديهم، مشيرين أن شبكة الإنترنت 3G متوفرة لديهم وغير مجدية لعدم مقدرتهم على التصفح بالشكل المطلوب، مما يعطل عليهم الكثير من الخدمات والمصالح.

وتلقت "سبق" شكاوى من أهالي المركز يتذمرون من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات، حيث إن خدمة النت ضعيفة جداً، مبدين استياءهم من الخدمة المقدمة للمركز، حيث تم رفع عدة شكاوى للشركة ولكن لم تحل المشكلة ولم يتم التجاوب معنا.

وأضافوا أن البرج يدعم 3G والسرعة بطيئة جداً وتم تقديم شكاوى إلى هيئة الاتصالات ولكن دون جدوى علماً أننا رفعنا طلبات عن طريق تطبيق my stc وعن طريق الرقم 900 ولكن دون جدوى، فيتم إقفال البلاغ دون حل، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.