أهالي "حداء": حفرة نتجت من تطاير الطبقة الأسفلتية تشكل خطرًا على المركبات

​ناشدوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وصيانتها بطريقة صحيحة

شكا عددٌ من المارة من وجود حفرة نتيجة تطاير الطبقة الأسفلتية تتوسط طريق "حداء- الجموم- جدة"، بجوار مستودع الدفاع المدني، ما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامتهم, حيث أصبحت مصيدة للمركبات المتجهة إلى جدة، بعد إلحاق الضرر بالكثير منها.

وأوضحوا أن قائدي المركبات يضطرون إلى تغيير اتجاه السير؛ ما قد يعرضهم للحوادث المرورية المميتة، لا سمح الله.

وناشد المارة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وصيانة تلك الحفرة بطريقة صحيحة، بحيث تمنع تطاير خرسانة الطبقة الأسفلتية من جديد؛ لإنهاء معاناة عابري الطريق.