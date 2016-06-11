أهالي "رضوان الطائف" يشكون تكرار انقطاع الكهرباء

يعانون بسبب درجات الحرارة أثناء الظهيرة خلال رمضان

أثار انقطاع التيّار الكهربائي بمركز رضوان - شمالي الطائف، خاصة خلال فترة الظهيرة لأكثر من مرّة خلال هذا الشهر الفضيل؛ الكثير من التساؤلات حول ضعف أداء شركة الكهرباء بالطائف.



ويعاني الأهالي عدم وجود حل نهائي لهذه المشكلة رغم الشكاوى المتعدّدة.

وطالب أهالي رضوان، شركة الكهرباء، بالبت في مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرّرة في فترة الظهيرة وخلال شهر الصيام وفي درجة حرارة عالية؛ حيث إن الشركة لا تتجاوب مع شكاوى المواطنين المتكرّرة.



واضطر عددٌ من أهالي الحي إلى ترك منازلهم إلى سياراتهم هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.



وأعرب الأهالي عن استيائهم من جرّاء انقطاع التيار بشكل متكرّر دون إشعار مسبق من شركة الكهرباء؛ ما تسبّب لهم في مشكلات منها توقف أجهزة المكيّفات.

