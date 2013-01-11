"أهل الحديث" بباكستان تمنح مفتي المملكة جائزتها السنوية لخدمة الإسلام

عدتهُ من أبرز المدافعين عن عقيدة أهل السنة والجماعة

منحت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان جائزتها السنوية لخدمة الإسلام لعام 1438هـ/2017م للمفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وقد جاء في بيانٍ صحفي وزعته الجمعية اليوم أن قرارها منح مفتي عام المملكة تلك الجائزة يأتي اعترافاً من الجمعية بأن سماحته يعدُ من أبرز الشخصيات في العالم الإسلامي في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهج الوسطية والاعتدال وخدماته لوحدة الأمة الإسلامية.

قدم هذه الجائزة خلال لقاء رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان، الشيخ البروفيسور ساجد مير والوفد المرافق له مع مفتي المملكة في مكتبه.

وقال إن سماحته يعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي ودفاعه عن عقيدة التوحيد والسنة وإسهاماته الفعالة في إبراز الوجه المشرق للإسلام، وخدماته الجليلة للإسلام والمسلمين، فقررت الجمعية بذلك منح جائزة خدمة الإسلام لهذا العام لسماحة المفتي العام.

وجرى خلال لقائه هذا مناقشات قضايا الأمة الإسلامية بالتركيز على البحث عن سبل مكافحة الفتن الطائفية والإرهاب، حيث قال مفتى المملكة بأنه يمكن التصدي للفتن الطائفية والإرهاب باتباع الكتاب والسنة.