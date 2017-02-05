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أهمها الصابون ورائحة الفم.. 4 معتقدات خاطئة عن النظافة الشخصية

 كشف أطباء وخبراء عن أربعة معتقدات خاطئة تتعلق بالنظافة الشخصية، يعتبرها الجميع قواعد ثابتة؛ ومنها علاقة الصابون بقتل الجراثيم.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ فقد نشرت مجلة "ليدي هيلث"، مقالاً في هذا المجال يتحدث فيه الخبراء عن بعض الحقائق المعروفة التي تُعَد في الواقع اعتقاداً خاطئاً. ومن ضمنها -على سبيل المثال- اعتقادٌ يفيد بأن الصابون يقتل الجراثيم على سطح الجلد. وأوضح الخبراء أن الصابون يغسل من يديك كل الأوساخ؛ لكنه لا يقتل كل الجراثيم؛ بل يَحُد من كميتها؛ مما يُعتبر إجراءً وقائياً جيداً.

 

وهناك اعتقاد يفيد بأن المطهرات هي التي تقتل كل الميكروبات. وقال أطباء الأمراض المُعدية: إن هذه الميزة تعود إلى مطهرات تحتوي على نسبة 60- 95% من الكحول.

 

وهناك اعتقاد خاطئ آخر يفيد بأن ظهور القمل له علاقة بالنظافة الشخصية؛ بينما في الواقع يتم انتقال القمل من شخص إلى آخر عبر تواصل مباشر معه؛ فلا علاقة له بمراعاة أو عدم مراعاة النظافة الشخصية.

 

وليست هناك أيضاً علاقة مباشرة بين مراعاة النظافة الشخصية ورائحة الفم الكريهة.. وقال الأطباء: إن تلك الظاهرة ناجمة في حقيقة الأمر عن جفاف الفم وأمراض الأسنان واللثة.

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أهمها الصابون ورائحة الفم.. 4 معتقدات خاطئة عن النظافة الشخصية
سبق

 كشف أطباء وخبراء عن أربعة معتقدات خاطئة تتعلق بالنظافة الشخصية، يعتبرها الجميع قواعد ثابتة؛ ومنها علاقة الصابون بقتل الجراثيم.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ فقد نشرت مجلة "ليدي هيلث"، مقالاً في هذا المجال يتحدث فيه الخبراء عن بعض الحقائق المعروفة التي تُعَد في الواقع اعتقاداً خاطئاً. ومن ضمنها -على سبيل المثال- اعتقادٌ يفيد بأن الصابون يقتل الجراثيم على سطح الجلد. وأوضح الخبراء أن الصابون يغسل من يديك كل الأوساخ؛ لكنه لا يقتل كل الجراثيم؛ بل يَحُد من كميتها؛ مما يُعتبر إجراءً وقائياً جيداً.

 

وهناك اعتقاد يفيد بأن المطهرات هي التي تقتل كل الميكروبات. وقال أطباء الأمراض المُعدية: إن هذه الميزة تعود إلى مطهرات تحتوي على نسبة 60- 95% من الكحول.

 

وهناك اعتقاد خاطئ آخر يفيد بأن ظهور القمل له علاقة بالنظافة الشخصية؛ بينما في الواقع يتم انتقال القمل من شخص إلى آخر عبر تواصل مباشر معه؛ فلا علاقة له بمراعاة أو عدم مراعاة النظافة الشخصية.

 

وليست هناك أيضاً علاقة مباشرة بين مراعاة النظافة الشخصية ورائحة الفم الكريهة.. وقال الأطباء: إن تلك الظاهرة ناجمة في حقيقة الأمر عن جفاف الفم وأمراض الأسنان واللثة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:13 PM

أهمها الصابون ورائحة الفم.. 4 معتقدات خاطئة عن النظافة الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,534

 كشف أطباء وخبراء عن أربعة معتقدات خاطئة تتعلق بالنظافة الشخصية، يعتبرها الجميع قواعد ثابتة؛ ومنها علاقة الصابون بقتل الجراثيم.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ فقد نشرت مجلة "ليدي هيلث"، مقالاً في هذا المجال يتحدث فيه الخبراء عن بعض الحقائق المعروفة التي تُعَد في الواقع اعتقاداً خاطئاً. ومن ضمنها -على سبيل المثال- اعتقادٌ يفيد بأن الصابون يقتل الجراثيم على سطح الجلد. وأوضح الخبراء أن الصابون يغسل من يديك كل الأوساخ؛ لكنه لا يقتل كل الجراثيم؛ بل يَحُد من كميتها؛ مما يُعتبر إجراءً وقائياً جيداً.

 

وهناك اعتقاد يفيد بأن المطهرات هي التي تقتل كل الميكروبات. وقال أطباء الأمراض المُعدية: إن هذه الميزة تعود إلى مطهرات تحتوي على نسبة 60- 95% من الكحول.

 

وهناك اعتقاد خاطئ آخر يفيد بأن ظهور القمل له علاقة بالنظافة الشخصية؛ بينما في الواقع يتم انتقال القمل من شخص إلى آخر عبر تواصل مباشر معه؛ فلا علاقة له بمراعاة أو عدم مراعاة النظافة الشخصية.

 

وليست هناك أيضاً علاقة مباشرة بين مراعاة النظافة الشخصية ورائحة الفم الكريهة.. وقال الأطباء: إن تلك الظاهرة ناجمة في حقيقة الأمر عن جفاف الفم وأمراض الأسنان واللثة.

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