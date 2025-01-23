أولى صدمات "ترامب".. قبعات "أمريكا العظمى" مصنوعة في الصين

الدعوة إلى "شراء الأمريكي" و"توظيف الأمريكي" كانت واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التي نالت هتافاً من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه يوم الجمعة.

بيد أنها كانت لحظة مليئة بالسخرية، فالكثير من هؤلاء المؤيدين كانوا يرتدون قبعات بيسبول حمراء كُتب عليها شعار ترامب "لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى" مصنوعة في الصين وفيتنام وبنغلاديش.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، شعر بعض هؤلاء بالرعب عندما اكتشفوا أن قبعاتهم التي كُتب عليها شعار "ترامب" مصنوعة في الخارج.

وتوقف روب ووكر (44 عاماً) الذي قاد سيارته من واشنطن إلى جورجيا مع زوجته أباي (36 عاماً) في موقف للشاحنات على الطريق لشراء قبعات "لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى".

وقالت "أباي" وهي تقلب القبعة للتحقق منها: "يا إلهي آمل أن لا تكون صُنعت في الصين". ونظرت إلى الرقعة الملصقة بالقبعة وقالت: "الصين! لا تخبر أحداً"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقبعات "ترامب" متاحة للشراء على الموقع الرسمي لحملة "ترامب" صُنعت بالولايات المتحدة، وتكلف المشتري ما بين 25 و 30 دولاراً، وفقاً للرقعة الملصقة داخل تلك القبعات.

ولكن هذه القبعات أغلى من نسخ أخرى ثمنها 20 دولاراً بيعت بشوارع واشنطن، الجمعة.

وسافرت جوشوا روخاس (25 عاماً) وأليسا يونغ (28 عاماً) من تكساس؛ لمشاهدة مراسم التنصيب. وكانت "يونغ" ترتدي قبعة "لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى"، ذات لون وردي.

وقالت: "لا أعرف المكان الذي صُنعت فيه حقيقة. دعني أتحقق". وخلعت القبعة للتحقق من الرقعة. وصرخت: "لا، إنها صُنعت في فيتنام".

وقد تحدث "ترامب" أثناء خطاب تنصيبه بلهجة نارية.

وقال: "من هذه اللحظة، ستكون أمريكا أولاً. سنتبع قاعدتين بسيطتين: اشترِ الأمريكي، ووظّف الأمريكي".