أول "فرشاة ذكية" في العالم.. توضح مدى جودة الشَّعر وتقدم النصائح

كشفت شركة فرنسية عنها بمعرض "سي إي إس 2017"

كشفت شركة "لوريال" الفرنسية المعنية بتصنيع مستحضرات التجميل، النقاب عما وصفته بأنه أول فرشاة شَعر "ذكية" في العالم.

وستعرض الشركة الفرنسية فرشاتها الجديدة، خلال مشاركتها بمعرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية "سي إي إس 2017"، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 يناير الجاري.

وتحتوي الفرشاة الذكية على مستشعرات خاصة يمكنها أن توضح لمستخدمها مدى جودة الشعر، وتأثير الاستخدام الروتيني اليومي للفرشاة على الشعر، وتقديم النصائح للمستخدم لتحقيق الاستفادة القصوى من طرق التصفيف بالطريقة التي تناسب شعره.

كما تقدم الفرشاة نصائح متعلقة ببشرة المستخدم، ويتم إرسال جميع النتائج إلى التطبيق الخاص بالفرشاة عبر الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي أو المحمول.

ومن المقرر أن يتم طرح الفرشاة الجديدة للجمهور بمقابل 200 دولار أمريكي، ولكن صالونات التجميل ستحظى بتخفيضات أكبر بحسب الشركة الفرنسية.