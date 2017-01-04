إبعاد المُعلم وإعفاء مدير المدرسة لدخول شخص فصلًا دراسيًّا بالطائف

تحدث مع الطلاب ونشر عبر وسائل التواصل مخالفًا الأنظمة

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أنهت تحقيقاتها في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحدَ الفصول بمدرسة ثانوية والتحدث مع الطُّلاب، وتصوير ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأقرت اللجنة المُشكلة إبعادَ المُعلم الذي جلب ذلك الشخص للمدرسة وسمحَ له بالدخول عن التدريس وتكليفه بالعمل في الإدارة، وإعفاء مدير المدرسة من مهامه الإدارية، في حين تم تنفيذ ذلك القرار والعمل بموجبه.



وكانت قد أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، يوم 21 ربيع الأول 1438هـ، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.

ووجَّه في حينه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف "الدكتور محمد الشمراني"، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم "مبارك العصيمي" قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".