النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

إبعاد المُعلم وإعفاء مدير المدرسة لدخول شخص فصلًا دراسيًّا بالطائف

تحدث مع الطلاب ونشر عبر وسائل التواصل مخالفًا الأنظمة

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أنهت تحقيقاتها في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحدَ الفصول بمدرسة ثانوية والتحدث مع الطُّلاب، وتصوير ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأقرت اللجنة المُشكلة إبعادَ المُعلم الذي جلب ذلك الشخص للمدرسة وسمحَ له بالدخول عن التدريس وتكليفه بالعمل في الإدارة، وإعفاء مدير المدرسة من مهامه الإدارية، في حين تم تنفيذ ذلك القرار والعمل بموجبه.


وكانت قد أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، يوم 21 ربيع الأول 1438هـ، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.  

ووجَّه في حينه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف "الدكتور محمد الشمراني"، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.  

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم "مبارك العصيمي" قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إبعاد المُعلم وإعفاء مدير المدرسة لدخول شخص فصلًا دراسيًّا بالطائف
سبق

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أنهت تحقيقاتها في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحدَ الفصول بمدرسة ثانوية والتحدث مع الطُّلاب، وتصوير ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأقرت اللجنة المُشكلة إبعادَ المُعلم الذي جلب ذلك الشخص للمدرسة وسمحَ له بالدخول عن التدريس وتكليفه بالعمل في الإدارة، وإعفاء مدير المدرسة من مهامه الإدارية، في حين تم تنفيذ ذلك القرار والعمل بموجبه.


وكانت قد أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، يوم 21 ربيع الأول 1438هـ، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.  

ووجَّه في حينه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف "الدكتور محمد الشمراني"، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.  

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم "مبارك العصيمي" قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:45 PM
تحدث مع الطلاب ونشر عبر وسائل التواصل مخالفًا الأنظمة

إبعاد المُعلم وإعفاء مدير المدرسة لدخول شخص فصلًا دراسيًّا بالطائف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
38
78,348

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف، أنهت تحقيقاتها في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحدَ الفصول بمدرسة ثانوية والتحدث مع الطُّلاب، وتصوير ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأقرت اللجنة المُشكلة إبعادَ المُعلم الذي جلب ذلك الشخص للمدرسة وسمحَ له بالدخول عن التدريس وتكليفه بالعمل في الإدارة، وإعفاء مدير المدرسة من مهامه الإدارية، في حين تم تنفيذ ذلك القرار والعمل بموجبه.


وكانت قد أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، يوم 21 ربيع الأول 1438هـ، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.  

ووجَّه في حينه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف "الدكتور محمد الشمراني"، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.  

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم "مبارك العصيمي" قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,898
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,247

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة