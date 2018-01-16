إثر تماس كهربائي.. إخلاء 10 مرضى بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة

تمت السيطرة على الحريق وجرى تفعيل خطة الطوارئ

تمكن مستشفى الملك عبدالعزيزبجدة اليوم من إخلاء 10 مرضى بقسم الإنعاش بعد اندلاع حريق محدود جراء تماس كهربائي بأحد الأجهزة وسيطر على الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بانه حدث تماس كهربائي محدود بأحد الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الإنعاش بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة استدعي نقل المرضى احترازيا لموقع آخر داخل القسم وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ واستجابة الفرق المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة والسيطرة على الوضع في خلال 10 دقائق.

وأضافت المديرية أنه تم التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالقسم وإعادة المرضى لمواقعهم واستكمال الخدمات العلاجية المقدمة لهم وعودة الأمور لطبيعتها.