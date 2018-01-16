النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إثر تماس كهربائي.. إخلاء 10 مرضى بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة

تمت السيطرة على الحريق وجرى تفعيل خطة الطوارئ

تمكن مستشفى الملك عبدالعزيزبجدة اليوم من إخلاء 10 مرضى بقسم الإنعاش بعد اندلاع حريق محدود جراء تماس كهربائي بأحد الأجهزة وسيطر على الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

 وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بانه حدث تماس كهربائي محدود بأحد الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الإنعاش بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة استدعي نقل المرضى احترازيا لموقع آخر داخل القسم وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ واستجابة الفرق المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة والسيطرة على الوضع في خلال 10 دقائق.

وأضافت المديرية أنه تم التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالقسم وإعادة المرضى لمواقعهم واستكمال الخدمات العلاجية المقدمة لهم وعودة الأمور لطبيعتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إثر تماس كهربائي.. إخلاء 10 مرضى بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة
سبق

تمكن مستشفى الملك عبدالعزيزبجدة اليوم من إخلاء 10 مرضى بقسم الإنعاش بعد اندلاع حريق محدود جراء تماس كهربائي بأحد الأجهزة وسيطر على الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

 وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بانه حدث تماس كهربائي محدود بأحد الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الإنعاش بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة استدعي نقل المرضى احترازيا لموقع آخر داخل القسم وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ واستجابة الفرق المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة والسيطرة على الوضع في خلال 10 دقائق.

وأضافت المديرية أنه تم التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالقسم وإعادة المرضى لمواقعهم واستكمال الخدمات العلاجية المقدمة لهم وعودة الأمور لطبيعتها.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:29 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:51 AM
تمت السيطرة على الحريق وجرى تفعيل خطة الطوارئ

إثر تماس كهربائي.. إخلاء 10 مرضى بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
4,445

تمكن مستشفى الملك عبدالعزيزبجدة اليوم من إخلاء 10 مرضى بقسم الإنعاش بعد اندلاع حريق محدود جراء تماس كهربائي بأحد الأجهزة وسيطر على الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

 وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بانه حدث تماس كهربائي محدود بأحد الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الإنعاش بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة استدعي نقل المرضى احترازيا لموقع آخر داخل القسم وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ واستجابة الفرق المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة والسيطرة على الوضع في خلال 10 دقائق.

وأضافت المديرية أنه تم التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة بالقسم وإعادة المرضى لمواقعهم واستكمال الخدمات العلاجية المقدمة لهم وعودة الأمور لطبيعتها.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,442
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة