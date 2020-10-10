أجلت السلطات الروسية اليوم الأحد نحو 3 آلاف شخص من مركز "سينديكا التجاري" بالعاصمة موسكو، إثر نشوب حريق كبير فيه، وفقًا للأناضول . وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن حريقًا مجهول الأسباب نشب اليوم في المركز التجاري، وطال نحو 55 ألف متر مربع منه". وأشار البيان إلى "إجلاء نحو 3 آلاف شخص من المركز إثر الحريق الذي تسبَّب في انفجار عدد من السيارات والمعدات". وهرعت العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، فضلاً عن مروحيتَيْن؛ وذلك للمشاركة في عمليات الإخماد .

حريق هائل يُجلي 3 آلاف شخص من مركز تجاري في موسكو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-08 أجلت السلطات الروسية اليوم الأحد نحو 3 آلاف شخص من مركز "سينديكا التجاري" بالعاصمة موسكو، إثر نشوب حريق كبير فيه، وفقًا للأناضول .



وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن حريقًا مجهول الأسباب نشب اليوم في المركز التجاري، وطال نحو 55 ألف متر مربع منه".



وأشار البيان إلى "إجلاء نحو 3 آلاف شخص من المركز إثر الحريق الذي تسبَّب في انفجار عدد من السيارات والمعدات".



وهرعت العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، فضلاً عن مروحيتَيْن؛ وذلك للمشاركة في عمليات الإخماد .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 11:39 PM

اخر تعديل 10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 02:15 AM

حريق هائل يُجلي 3 آلاف شخص من مركز تجاري في موسكو وزارة الطوارئ: الأسباب مجهولة.. وطال نحو 55 ألف متر مربع





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أجلت السلطات الروسية اليوم الأحد نحو 3 آلاف شخص من مركز "سينديكا التجاري" بالعاصمة موسكو، إثر نشوب حريق كبير فيه، وفقًا للأناضول .



وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن حريقًا مجهول الأسباب نشب اليوم في المركز التجاري، وطال نحو 55 ألف متر مربع منه".



وأشار البيان إلى "إجلاء نحو 3 آلاف شخص من المركز إثر الحريق الذي تسبَّب في انفجار عدد من السيارات والمعدات".



وهرعت العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، فضلاً عن مروحيتَيْن؛ وذلك للمشاركة في عمليات الإخماد .