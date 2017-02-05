النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"إحالتي" يسهم في إنقاذ حياة 619 مريضاً الشهر الماضي

راجعوا أقسام الطوارئ بمناطق المملكة وقُدمت لهم الخدمات

أسهم برنامج إحالتي بالصحة خلال شهر ربيع الآخر الماضي في إنقاذ حياة (619) مريضا راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية أسهمت بإذن الله في إنقاذ حياتهم .

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 5438 ، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.


وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن البرنامج من إحالة (619) مريضا قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية ، فيما أنهت في الوقت ذاته إجراءات نقل 20519 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة .


وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية ، كما تم رصد 6254 حالة تحت التصعيد ، كما تم علاج 1307 حالة في نفس المستشفى و 1103 حالة على قائمة الإنتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة .


يذكر أن برنامج "إحالتي" أحد البرامج الالكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة ، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين اطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الإحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إحالتي" يسهم في إنقاذ حياة 619 مريضاً الشهر الماضي
سبق

أسهم برنامج إحالتي بالصحة خلال شهر ربيع الآخر الماضي في إنقاذ حياة (619) مريضا راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية أسهمت بإذن الله في إنقاذ حياتهم .

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 5438 ، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.


وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن البرنامج من إحالة (619) مريضا قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية ، فيما أنهت في الوقت ذاته إجراءات نقل 20519 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة .


وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية ، كما تم رصد 6254 حالة تحت التصعيد ، كما تم علاج 1307 حالة في نفس المستشفى و 1103 حالة على قائمة الإنتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة .


يذكر أن برنامج "إحالتي" أحد البرامج الالكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة ، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين اطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الإحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
02:37 PM
راجعوا أقسام الطوارئ بمناطق المملكة وقُدمت لهم الخدمات

"إحالتي" يسهم في إنقاذ حياة 619 مريضاً الشهر الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,743

أسهم برنامج إحالتي بالصحة خلال شهر ربيع الآخر الماضي في إنقاذ حياة (619) مريضا راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية أسهمت بإذن الله في إنقاذ حياتهم .

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 5438 ، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.


وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن البرنامج من إحالة (619) مريضا قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية ، فيما أنهت في الوقت ذاته إجراءات نقل 20519 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة .


وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية ، كما تم رصد 6254 حالة تحت التصعيد ، كما تم علاج 1307 حالة في نفس المستشفى و 1103 حالة على قائمة الإنتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة .


يذكر أن برنامج "إحالتي" أحد البرامج الالكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة ، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين اطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الإحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة