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"إحالتي" يُسهم في إنقاذ حياة 712 مريضاً خلال الشهر الماضي

الطواقم الطبية قدّمت للحالات الحرجة والطارئة خدمات تخصصية

أسهم برنامج "إحالتي" بوزارة الصحة خلال شهر ربيع الأول الماضي، في إنقاذ حياة 712 مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة؛ حيث قدّمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدماتٍ طبية تخصصية أسهمت -بعد مشيئة الله- في إنقاذ حياتهم.

 

كما قدّمت الطواقم الطبية، خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أُدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة، والبالغ عددها 6391؛ فيما بلغ عدد حالات التنويم 4609 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 14355 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

 

وتأتي الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق؛ حيث تَمَكّن البرنامج من إحالة 712 مريضاً قُدّمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية؛ فيما أنهت في ذات الوقت إجراءات نقل 26067 مريضاً.

 

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 14678 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 7872 حالة تحت التصعيد؛ فيما تم علاج 1406 حالات في نفس المستشفى و1211 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة.

 

يُذكر أن برنامج "إحالتي" يُعَد أحد البرامج الإلكترونية المستحدثة التي تنفّذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إحالتي" يُسهم في إنقاذ حياة 712 مريضاً خلال الشهر الماضي
سبق

أسهم برنامج "إحالتي" بوزارة الصحة خلال شهر ربيع الأول الماضي، في إنقاذ حياة 712 مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة؛ حيث قدّمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدماتٍ طبية تخصصية أسهمت -بعد مشيئة الله- في إنقاذ حياتهم.

 

كما قدّمت الطواقم الطبية، خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أُدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة، والبالغ عددها 6391؛ فيما بلغ عدد حالات التنويم 4609 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 14355 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

 

وتأتي الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق؛ حيث تَمَكّن البرنامج من إحالة 712 مريضاً قُدّمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية؛ فيما أنهت في ذات الوقت إجراءات نقل 26067 مريضاً.

 

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 14678 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 7872 حالة تحت التصعيد؛ فيما تم علاج 1406 حالات في نفس المستشفى و1211 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة.

 

يُذكر أن برنامج "إحالتي" يُعَد أحد البرامج الإلكترونية المستحدثة التي تنفّذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:03 AM
الطواقم الطبية قدّمت للحالات الحرجة والطارئة خدمات تخصصية

"إحالتي" يُسهم في إنقاذ حياة 712 مريضاً خلال الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسهم برنامج "إحالتي" بوزارة الصحة خلال شهر ربيع الأول الماضي، في إنقاذ حياة 712 مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة؛ حيث قدّمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدماتٍ طبية تخصصية أسهمت -بعد مشيئة الله- في إنقاذ حياتهم.

 

كما قدّمت الطواقم الطبية، خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أُدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة، والبالغ عددها 6391؛ فيما بلغ عدد حالات التنويم 4609 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 14355 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

 

وتأتي الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق؛ حيث تَمَكّن البرنامج من إحالة 712 مريضاً قُدّمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية؛ فيما أنهت في ذات الوقت إجراءات نقل 26067 مريضاً.

 

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 14678 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 7872 حالة تحت التصعيد؛ فيما تم علاج 1406 حالات في نفس المستشفى و1211 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة.

 

يُذكر أن برنامج "إحالتي" يُعَد أحد البرامج الإلكترونية المستحدثة التي تنفّذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.

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