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إحباط تهريب 4 آلاف زجاجة خمر مخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب"

كانت محمولة على إحدى الشاحنات القادمة لجمرك البطحاء للعبور

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب" وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا , وقال: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "مياه شرب" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب , مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب 4 آلاف زجاجة خمر مخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب"
سبق

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب" وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا , وقال: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "مياه شرب" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب , مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
04:15 PM
كانت محمولة على إحدى الشاحنات القادمة لجمرك البطحاء للعبور

إحباط تهريب 4 آلاف زجاجة خمر مخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
15,335

أحبط رجال الجمارك بمنفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من الخمور بلغ عددها (4,482) زجاجة, عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "مياه شرب" وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا , وقال: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "مياه شرب" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة في مقدمة الشاحنة بحيث تم إخفاء الكمية داخل مخبأ تم إعداده بطريقة فنية لغرض التهريب , مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.

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