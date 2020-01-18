إحباط تهريب 8500 طلقة حية وتوقيف 270 متسللاً في جازان

خلال حملة أمنية نفذتها دوريات المجاهدين بقطاع الداير

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بجازان عملية تهريب8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري كما ضبطت 270 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع ادارة المجاهدين بجازان خالد عبد الله بن قزيز: "دوريات القطاع الجبلي بالداير رصدت مركبة من نوع شاص موديل 2016 بالموقع المسمى الجانبة بجبال الحشر وبالاشتباه بها تم استيقافها وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية داخل الرفرف الأمامي الأيمن".

وأضاف: " تم التحفظ على قائد المركبة والكميات المضبوطة التي بلغ عددها 8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري".

وأردف: "الحملة الامنية التي نفذتها دوريات المجاهدين بالداير أسفرت عن إلقاء القبض على 270 متسللاً من مختلف الجنسيات خلال 72 ساعة الماضية".

وأكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبد الرحمن المويشير أن الحملات مستمرة لمجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن، بموجب توجيهات أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد.