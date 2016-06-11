إحباط تهريب نصف طن حشيش مخدِّر عبر جزيرة فرسان

الجهات المختصة بحرس الحدود تباشر التحقيق

تمكَّن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدِّر عبر جزيرة فرسان بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 13 / 9 / 1438هـ مباشرة بلاغ من مواطنين عن الاشتباه في واسطة بحرية، اقتربت من شاطئ الجزيرة، قبل أن تعود أدراجها إلى حيث أتت.

وأضاف بأنه بتمشيط موقع توقفها تم ضبط (485) كيلوجرامًا من الحشيش المخدِّر مخفية تحت الأشجار. وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك.