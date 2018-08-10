إحباط محاولات لتهريب 75 ألف حبة "كبتاجون" في ينبع

جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز تصدى لها

تمكّن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع من إحباط أربع محاولات لتهريب (74.860) من حبوب الكبتاجون, كانت مُخبـأة بطريقة سرية داخل حقائب سفر موجودة ضمن أمتعة ركاب إحدى الرحلات القادِمة للمملكة.

وقال مدير عام جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع سعد البقمي: تم ضبط هذه الكمية خلال أربع محاولات منفصلة, حيث اشتبه المراقب الجمركي في وجود أجسام غريبة داخل حقيبة خاصة لأحد المسافرين.

وأضاف: أثناء تفتيش الحقيبة وتفريغها من الملابس عُثر على صندوق خشبي بقاعدة الحقيبة مُعد لغرض التهريب بعد خياطة قماش أرضية الحقيبة عليه لغرض التمويه, وبفتح الصندوق تبيّن أن داخله (22.280) حبة.

وأردف: نفذت محاولات التهريب الثلاث الأخرى بنفس طريقة التهريب السابقة تماماً, حيث عُثر بالحقيبة الأولى على (21.762) حبة و(17.200) حبة كانت مُخبأة بالحقيبة الثانية وعُثر أيضاً على (13.618) حبة بالحقيبة الثالثة.

وتابع "البقمي": تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال محاولات التهريب الأربع.