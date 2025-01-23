إحباط محاولة مسافر تهريب كمية من "الهيروين" بأحشائه في مطار الرياض

بلغت 865 جراماً وتمّ إخضاعه للتفتيش الذاتي بعرضه على جهاز فحص الأحشاء

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الهيروين" المخدرة؛ بلغت (865,3) جرام, كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

تفصيلاً؛ قال مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، سلطان الفهيد؛ إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي في أحد ركاب الرحلة، وتمّ إخضاعه للتفتيش الذاتي بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكّدت نتيجة الفحص إيجابيتها؛ حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولات تحتوي جميعها على (865,3) جرام من مادة "الهيروين" المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهرّبون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيّأت الجمارك السعودية منذ فترة طويلة السبل التقنية كافة، إضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أيِّ محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.