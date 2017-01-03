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إخلاء 250 شخصاً إثر حريق في شركة توريد سيارات بجدة

فرق الإطفاء أخمدت النيران والحادث بدون وفيات أو إصابات

أخلت فرق الدفاع المدني في جدة ما يزيد عن250 شخصاً إثر حريق اندلع صباح اليوم في مقر إحدى شركات توريد السيارات بمحافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن حريقاً اندلع في مجموعة محولات للكهرباء في مبنى متعدد الأدوار تابع لإحدى الشركات المتخصصة في توريد السيارات.

وأضاف: "سحب من الدخان الناجمة عن الحريق تسربت إلى داخل المبنى مما استدعى إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً من العاملين بالمبنى عن طريق فرق الانقاذ".

وأردف: "باشرت فرق الإطفاء التابعة لمدني جدة إخماد الحريق مستخدمة "طفايات الحريق" حتى تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء لتواصل الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية".

وتابع: "جميع من تم إخلاؤهم بصحة جيدة والحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخلاء 250 شخصاً إثر حريق في شركة توريد سيارات بجدة
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني في جدة ما يزيد عن250 شخصاً إثر حريق اندلع صباح اليوم في مقر إحدى شركات توريد السيارات بمحافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن حريقاً اندلع في مجموعة محولات للكهرباء في مبنى متعدد الأدوار تابع لإحدى الشركات المتخصصة في توريد السيارات.

وأضاف: "سحب من الدخان الناجمة عن الحريق تسربت إلى داخل المبنى مما استدعى إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً من العاملين بالمبنى عن طريق فرق الانقاذ".

وأردف: "باشرت فرق الإطفاء التابعة لمدني جدة إخماد الحريق مستخدمة "طفايات الحريق" حتى تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء لتواصل الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية".

وتابع: "جميع من تم إخلاؤهم بصحة جيدة والحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:16 PM
فرق الإطفاء أخمدت النيران والحادث بدون وفيات أو إصابات

إخلاء 250 شخصاً إثر حريق في شركة توريد سيارات بجدة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
11,043

أخلت فرق الدفاع المدني في جدة ما يزيد عن250 شخصاً إثر حريق اندلع صباح اليوم في مقر إحدى شركات توريد السيارات بمحافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن حريقاً اندلع في مجموعة محولات للكهرباء في مبنى متعدد الأدوار تابع لإحدى الشركات المتخصصة في توريد السيارات.

وأضاف: "سحب من الدخان الناجمة عن الحريق تسربت إلى داخل المبنى مما استدعى إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً من العاملين بالمبنى عن طريق فرق الانقاذ".

وأردف: "باشرت فرق الإطفاء التابعة لمدني جدة إخماد الحريق مستخدمة "طفايات الحريق" حتى تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء لتواصل الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية".

وتابع: "جميع من تم إخلاؤهم بصحة جيدة والحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات".

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