إخلاء 16 من سكان عمارة في "يمانية الطائف" جراء حريق

النيران اشتعلت في شقة بسبب تماس بالتمديدات الكهربائية

أخلت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف اليوم، 16 شخصا، من سكان إحدى العمائر الواقعة بحي اليمانية ، بعد احتراق غُرفة بشقة في الدور الأرضي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.



وقال الناطق الاعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "اندلعت النار داخل غرفة في شقة بالدور الأرضي ، في عمارة مكونة من أربعة أدوار بحي اليمانية ، وسيطر الدفاع المدني على الموقع، وتبين أن سبب الحادث تماس في التمديدات الكهربائية".