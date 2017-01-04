النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

إخلاء 16 من سكان عمارة في "يمانية الطائف" جراء حريق

النيران اشتعلت في شقة بسبب تماس بالتمديدات الكهربائية

 أخلت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف اليوم،  16 شخصا، من سكان إحدى العمائر الواقعة بحي اليمانية ، بعد احتراق غُرفة بشقة في الدور الأرضي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "اندلعت النار داخل غرفة في شقة بالدور الأرضي ، في عمارة مكونة من أربعة أدوار بحي اليمانية ، وسيطر الدفاع المدني على الموقع، وتبين أن سبب الحادث تماس في التمديدات الكهربائية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إخلاء 16 من سكان عمارة في "يمانية الطائف" جراء حريق
سبق

 أخلت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف اليوم،  16 شخصا، من سكان إحدى العمائر الواقعة بحي اليمانية ، بعد احتراق غُرفة بشقة في الدور الأرضي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "اندلعت النار داخل غرفة في شقة بالدور الأرضي ، في عمارة مكونة من أربعة أدوار بحي اليمانية ، وسيطر الدفاع المدني على الموقع، وتبين أن سبب الحادث تماس في التمديدات الكهربائية".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
05:33 PM
النيران اشتعلت في شقة بسبب تماس بالتمديدات الكهربائية

إخلاء 16 من سكان عمارة في "يمانية الطائف" جراء حريق

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
5,156

 أخلت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف اليوم،  16 شخصا، من سكان إحدى العمائر الواقعة بحي اليمانية ، بعد احتراق غُرفة بشقة في الدور الأرضي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "اندلعت النار داخل غرفة في شقة بالدور الأرضي ، في عمارة مكونة من أربعة أدوار بحي اليمانية ، وسيطر الدفاع المدني على الموقع، وتبين أن سبب الحادث تماس في التمديدات الكهربائية".

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,248

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة