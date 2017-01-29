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إدارة الاتفاق تحتج: حكم مباراتنا أمام الهلال أنهاها مبكراً

قدمت إدارة نادي الاتفاق احتجاجاً إلى لجنة المسابقات ضد حكم مباراة فريقها أمام الهلال بسبب إنهاء المواجهة قبل وقتها المحدد.

وغرد حساب النادي في "تويتر": "استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة ‫الاتفاق والهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة".

وكان الفريقان قد تواجها أمس تحت قيادة صافرة الألماني فريدريك فليكس ضمن الجولة ١٦ من دوري جميل في لقاء كسبه الهلال بهدف يتيم جاء عن طريق نيكولاس ميليسي.

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إدارة الاتفاق تحتج: حكم مباراتنا أمام الهلال أنهاها مبكراً
سبق

قدمت إدارة نادي الاتفاق احتجاجاً إلى لجنة المسابقات ضد حكم مباراة فريقها أمام الهلال بسبب إنهاء المواجهة قبل وقتها المحدد.

وغرد حساب النادي في "تويتر": "استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة ‫الاتفاق والهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة".

وكان الفريقان قد تواجها أمس تحت قيادة صافرة الألماني فريدريك فليكس ضمن الجولة ١٦ من دوري جميل في لقاء كسبه الهلال بهدف يتيم جاء عن طريق نيكولاس ميليسي.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
04:22 PM

إدارة الاتفاق تحتج: حكم مباراتنا أمام الهلال أنهاها مبكراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
12,719

قدمت إدارة نادي الاتفاق احتجاجاً إلى لجنة المسابقات ضد حكم مباراة فريقها أمام الهلال بسبب إنهاء المواجهة قبل وقتها المحدد.

وغرد حساب النادي في "تويتر": "استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة ‫الاتفاق والهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة".

وكان الفريقان قد تواجها أمس تحت قيادة صافرة الألماني فريدريك فليكس ضمن الجولة ١٦ من دوري جميل في لقاء كسبه الهلال بهدف يتيم جاء عن طريق نيكولاس ميليسي.

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