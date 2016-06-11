النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة "الفيحاء" تخاطب "الهلال" لشراء بطاقة "الشمراني"

قالت مصادر قريبة من إدارة الهلال إن إدارة نادي الفيحاء، النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل السعودي للمحترفين، خاطبت نظيرتها في الهلال لشراء بطاقة اللاعب ناصر الشمراني.

وتنتظر إدارة النادي رد نظيرتها في الهلال. علمًا بأن اللاعب بات غير مقنع للمدير الفني لناديه، الأرجنتيني رامون دياز.

وأعلنت إدارة نادي الفيحاء في وقت سابق أمس توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي"، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد.

وضم الفيحاء حتى الآن كلاً من المدير الفني السابق للتعاون كوستيل جالكا، وتوفيق بو حميد وضيف الله القرني وعبدالله كنو ومسلم آل فريج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إدارة "الفيحاء" تخاطب "الهلال" لشراء بطاقة "الشمراني"
سبق

قالت مصادر قريبة من إدارة الهلال إن إدارة نادي الفيحاء، النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل السعودي للمحترفين، خاطبت نظيرتها في الهلال لشراء بطاقة اللاعب ناصر الشمراني.

وتنتظر إدارة النادي رد نظيرتها في الهلال. علمًا بأن اللاعب بات غير مقنع للمدير الفني لناديه، الأرجنتيني رامون دياز.

وأعلنت إدارة نادي الفيحاء في وقت سابق أمس توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي"، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد.

وضم الفيحاء حتى الآن كلاً من المدير الفني السابق للتعاون كوستيل جالكا، وتوفيق بو حميد وضيف الله القرني وعبدالله كنو ومسلم آل فريج.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:12 AM

إدارة "الفيحاء" تخاطب "الهلال" لشراء بطاقة "الشمراني"

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
9,450

قالت مصادر قريبة من إدارة الهلال إن إدارة نادي الفيحاء، النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل السعودي للمحترفين، خاطبت نظيرتها في الهلال لشراء بطاقة اللاعب ناصر الشمراني.

وتنتظر إدارة النادي رد نظيرتها في الهلال. علمًا بأن اللاعب بات غير مقنع للمدير الفني لناديه، الأرجنتيني رامون دياز.

وأعلنت إدارة نادي الفيحاء في وقت سابق أمس توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي"، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد.

وضم الفيحاء حتى الآن كلاً من المدير الفني السابق للتعاون كوستيل جالكا، وتوفيق بو حميد وضيف الله القرني وعبدالله كنو ومسلم آل فريج.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة