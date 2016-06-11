إدارة "الفيحاء" تخاطب "الهلال" لشراء بطاقة "الشمراني"

قالت مصادر قريبة من إدارة الهلال إن إدارة نادي الفيحاء، النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل السعودي للمحترفين، خاطبت نظيرتها في الهلال لشراء بطاقة اللاعب ناصر الشمراني.

وتنتظر إدارة النادي رد نظيرتها في الهلال. علمًا بأن اللاعب بات غير مقنع للمدير الفني لناديه، الأرجنتيني رامون دياز.

وأعلنت إدارة نادي الفيحاء في وقت سابق أمس توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي"، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد.

وضم الفيحاء حتى الآن كلاً من المدير الفني السابق للتعاون كوستيل جالكا، وتوفيق بو حميد وضيف الله القرني وعبدالله كنو ومسلم آل فريج.