إدارة شؤون المصاحف والكتب تطلق برنامج "مصحف لكل حاج"

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"

قال مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب، الشيخ علي بن حامد النافعي، إن الإدارة أطلقت برنامج "مصحف لكل حاج" وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، في نسختها الخامسة.

ويتضمن البرنامج استقبال الحجاج وإهدائهم نسخ من كتاب الله -عز وجل- يهتدون بهديه وينعمون بأجمل الأوقات معه، فيصطحبونه معهم في هذه الرحلة المباركة.

وأضاف فضيلته أن إطلاق برنامج "مصحف لكل حاج" يأتي بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام، الشيخ محمد بن ناصر الخزيم، في زيادة العناية بحجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات والتي تشمل كل خدمة تقدمها إدارة شؤون المصاحف والكتب فيما يتعلق بالمصاحف وخدماتها وحلقات تعليم القرآن الكريم والدورات المصاحبة لها وإهداء الكتيبات.