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إدراج 35 ألف حالة في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

وكيل "العمل": الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 35.150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر؛ مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

 

وأشار الوكيل "الشهراني" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تَمَكّنت من ضم معظم الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين على قائمة الانتظار المستحقين لإعانة برنامج "الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة"؛ مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1.642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

 

وأضاف أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 35.150 ألف حالة، برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)؛ من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة؛ مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية، ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.

 

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية: إنه بإمكان كل المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم؛ أن يستكملوا تحديث بياناتهم الشخصية ورقم الحساب البنكي من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

 

وأكد عبدالحكيم الشهراني أن مشروع تحديث بيانات المستفيدين يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع المستفيدين؛ للوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل.﻿

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إدراج 35 ألف حالة في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 35.150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر؛ مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

 

وأشار الوكيل "الشهراني" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تَمَكّنت من ضم معظم الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين على قائمة الانتظار المستحقين لإعانة برنامج "الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة"؛ مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1.642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

 

وأضاف أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 35.150 ألف حالة، برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)؛ من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة؛ مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية، ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.

 

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية: إنه بإمكان كل المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم؛ أن يستكملوا تحديث بياناتهم الشخصية ورقم الحساب البنكي من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

 

وأكد عبدالحكيم الشهراني أن مشروع تحديث بيانات المستفيدين يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع المستفيدين؛ للوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل.﻿

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:44 PM
وكيل "العمل": الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر

إدراج 35 ألف حالة في برنامج الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 35.150 ألف حالة في قائمة الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تحديث بياناتهم الشخصية.

 

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية عبدالحكيم الشهراني، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج بدأ في شهر ربيع الآخر؛ مبيناً أنه تم إدراج من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

 

وأشار الوكيل "الشهراني" إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تَمَكّنت من ضم معظم الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين على قائمة الانتظار المستحقين لإعانة برنامج "الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة"؛ مبيناً أن العدد المتبقي على القائمة 1.642 حالة فقط، يجري الإعداد لضمهم في وقت لاحق.

 

وأضاف أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 35.150 ألف حالة، برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)؛ من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة؛ مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية، ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.

 

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية: إنه بإمكان كل المستفيدين من برنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم؛ أن يستكملوا تحديث بياناتهم الشخصية ورقم الحساب البنكي من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

 

وأكد عبدالحكيم الشهراني أن مشروع تحديث بيانات المستفيدين يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع المستفيدين؛ للوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل.﻿

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