إزالة 6 إحداثات مخالفة على أراضٍ بيضاء جنوب الطائف

حظائر أغنام وبيوت صفيح وخيام وشبوك وأحواش وعقوم ترابية

قامت أمانة الطائف ممثلة ببلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة 6 إحداثات مخالفة على أراضٍ حكومية بمواقع مختلفة جنوب المحافظة، عبارة عن حظائر أغنام، وبيوت صفيح، وخيام، وشبوك، وأحواش، وعقوم ترابية.

جاء ذلك عقب تأكد لجنة التعديات من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدي، وعليه باشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية أعمال الإزالة والهدم.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الأمانة تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، من خلال لجان متخصصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكل فوري لضمان عدم تحولها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه.

وأضافت الوكالة أن البلديات الفرعية تكثف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة لصوص الأراضي إليها من جديد.

بدورها تعمل الوكالات والإدارات الإشراقية والبلديات المرتبطة والفرعية على متابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها وتطبيق الاجراءات الحازمة بحق المخالفين، وتحذر المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية المخالفة.