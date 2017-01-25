"إسرائيل" تنصح رعاياها في سيناء بالمغادرة فوراً وتحذر من تهديد بهجوم وشيك

نصحت "إسرائيل" رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنّها متشددون بمغادرة المنطقة، محذرة من تهديد بهجوم وشيك.

وكثيراً ما يجري تحذير السياح "الإسرائيليين" من مخاطر في سيناء المتاخمة لـ"إسرائيل"، لكن التحذير من "المستوى الأول" الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها، ووصفت الإدارة التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس".

ووفق "رويترز"، أضاف البيان: "تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل".

وتسارعت وتيرة هجمات يشنّها متشددون إسلاميون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وشنّ المتشددون عدداً من الهجمات الفتاكة عبر الحدود على "إسرائيل" في الأعوام القليلة الماضية، وأطلقوا بين الحين والآخر صواريخ عبر الحدود على منتجع إيلات في جنوب "إسرائيل".

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب إنه "في الوقت الذي يوجد فيه تهديد مرتفع على نحو مستمر في سيناء، فإن 25 يناير الذي تحل فيه ذكرى الثورة المصرية عام 2011 شهد هجمات في الأعوام السابقة".

ووقعت "إسرائيل" ومصر معاهدة سلام عام 1979.