"إسكان بيش" مجدول للحجز في نوفمبر.. و"صبيا" في ديسمبر

الوزارة تؤكد لـ"سبق": لا موانع تَحُول دون تملّك المواطنين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، أن إسكان بيش بمنطقة جازان مجدول للحجز والمعاينة بتاريخ الخامس من نوفمبر المقبل؛ نافياً وجود أي عوائق أمام تملّك المواطنين للمساكن.

وقال "السويلم" لـ"سبق": "إسكان صبيا"، مجدول للحجز والمعاينة خلال شهر ديسمبر المقبل، ولا توجد أي عوائق أمام تملك المواطنين للمساكن.

وكان مواطنون قد تساءلوا عن موعد التسليم لـ"الإسكانات" التي تم تدشينها وافتتاحها قبل عدة أشهر.