النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة ثلاثة في مضاربة وإطلاق نار بدومة الجندل في مشاجرة جماعية

تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية

ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على أشخاص بعد مشاجرة جماعية تخللها إطلاق نار وإصابة ثلاثة منهم إصابات خفيفة.
 
وفي تصريح لشرطة الجوف قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس: "في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الأحد الموافق ٨-٥-١٤٣٨هـ، تبلغت شرطة محافظة دومة الجندل عن وجود مضاربة جماعية لمجموعة من الشباب، وإطلاق أحد الأطراف النار بالهواء، وأصيب خلال المضاربة ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.
 
وأضاف: "وعلى الفور تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية "كونهم أحداثاً"، وأوقف باقي الأطراف، وأحيلت كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصابة ثلاثة في مضاربة وإطلاق نار بدومة الجندل في مشاجرة جماعية
سبق

ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على أشخاص بعد مشاجرة جماعية تخللها إطلاق نار وإصابة ثلاثة منهم إصابات خفيفة.
 
وفي تصريح لشرطة الجوف قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس: "في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الأحد الموافق ٨-٥-١٤٣٨هـ، تبلغت شرطة محافظة دومة الجندل عن وجود مضاربة جماعية لمجموعة من الشباب، وإطلاق أحد الأطراف النار بالهواء، وأصيب خلال المضاربة ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.
 
وأضاف: "وعلى الفور تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية "كونهم أحداثاً"، وأوقف باقي الأطراف، وأحيلت كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:56 PM
تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية

إصابة ثلاثة في مضاربة وإطلاق نار بدومة الجندل في مشاجرة جماعية

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
5
6,015

ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على أشخاص بعد مشاجرة جماعية تخللها إطلاق نار وإصابة ثلاثة منهم إصابات خفيفة.
 
وفي تصريح لشرطة الجوف قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس: "في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الأحد الموافق ٨-٥-١٤٣٨هـ، تبلغت شرطة محافظة دومة الجندل عن وجود مضاربة جماعية لمجموعة من الشباب، وإطلاق أحد الأطراف النار بالهواء، وأصيب خلال المضاربة ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.
 
وأضاف: "وعلى الفور تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية "كونهم أحداثاً"، وأوقف باقي الأطراف، وأحيلت كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,830
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة