إصابة ثلاثة في مضاربة وإطلاق نار بدومة الجندل في مشاجرة جماعية

تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية

ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على أشخاص بعد مشاجرة جماعية تخللها إطلاق نار وإصابة ثلاثة منهم إصابات خفيفة.



وفي تصريح لشرطة الجوف قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس: "في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الأحد الموافق ٨-٥-١٤٣٨هـ، تبلغت شرطة محافظة دومة الجندل عن وجود مضاربة جماعية لمجموعة من الشباب، وإطلاق أحد الأطراف النار بالهواء، وأصيب خلال المضاربة ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.



وأضاف: "وعلى الفور تم ضبط أطراف المضاربة وإحالة ستة أشخاص لدار الملاحظة الاجتماعية "كونهم أحداثاً"، وأوقف باقي الأطراف، وأحيلت كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".

