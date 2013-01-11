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إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان وعدد من الدبلوماسيين بقندهار

خلال زيارة في مهمة إنسانية لدعم الشعب الأفغاني

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الاعتداء الإرهابي على دار الضيافة لوالي قندهار بأفغانستان.
 
ونجم عن ذلك الاعتداء الإرهابي إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان، "جمعة محمد عبدالله الكعبي" وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.
 
تأتي زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار -بحسب سكاي نيوز عربية- في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار.
 
إلى جانب وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابل، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 
وستوالي وزارة الخارجية الإماراتية الإعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الإرهابي.
 

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان وعدد من الدبلوماسيين بقندهار
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الاعتداء الإرهابي على دار الضيافة لوالي قندهار بأفغانستان.
 
ونجم عن ذلك الاعتداء الإرهابي إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان، "جمعة محمد عبدالله الكعبي" وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.
 
تأتي زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار -بحسب سكاي نيوز عربية- في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار.
 
إلى جانب وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابل، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 
وستوالي وزارة الخارجية الإماراتية الإعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الإرهابي.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:29 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:42 AM
خلال زيارة في مهمة إنسانية لدعم الشعب الأفغاني

إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان وعدد من الدبلوماسيين بقندهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
23,637

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الاعتداء الإرهابي على دار الضيافة لوالي قندهار بأفغانستان.
 
ونجم عن ذلك الاعتداء الإرهابي إصابة سفير دولة الإمارات بأفغانستان، "جمعة محمد عبدالله الكعبي" وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.
 
تأتي زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار -بحسب سكاي نيوز عربية- في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار.
 
إلى جانب وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابل، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 
وستوالي وزارة الخارجية الإماراتية الإعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الإرهابي.
 

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