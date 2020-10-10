إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بعد أيام

تشمل بيع العطور والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك غرة صفر المقبل 1 / 2 / 1439هـ، الموافق 21 / 10 / 2018م.

تشمل هذه المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محال بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها: توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعماً مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج: تأنيث محال المستلزمات النسائية، توطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.

ومن بين أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، إطلاق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكّن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء وجودها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.