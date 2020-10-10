النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بعد أيام

تشمل بيع العطور والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك غرة صفر المقبل 1 / 2 / 1439هـ، الموافق 21 / 10 / 2018م.

تشمل هذه المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محال بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها: توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعماً مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج: تأنيث محال المستلزمات النسائية، توطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.

ومن بين أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، إطلاق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكّن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء وجودها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بعد أيام
سبق

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك غرة صفر المقبل 1 / 2 / 1439هـ، الموافق 21 / 10 / 2018م.

تشمل هذه المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محال بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها: توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعماً مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج: تأنيث محال المستلزمات النسائية، توطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.

ومن بين أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، إطلاق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكّن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء وجودها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
12:25 PM

إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بعد أيام

تشمل بيع العطور والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
9,006

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك غرة صفر المقبل 1 / 2 / 1439هـ، الموافق 21 / 10 / 2018م.

تشمل هذه المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محال بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها: توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان وذلك حفاظاً على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعماً مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج: تأنيث محال المستلزمات النسائية، توطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى.

ومن بين أوجه الدعم التي يقدمها "هدف" لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، إطلاق برنامج حضانة الأطفال "قرة" الذي يمكّن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء وجودها في العمل، إضافة إلى برنامج "وصول" الذي يدعم مواصلات الموظفات.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة