إطلاق برنامج "الإحالة الإلكترونية المطور" في الشرقية

لتوفير الخدمة الطبية بيسر وجودة عالية في وقت قياسي

بدأت " الصحة " في الشرقية، أمس الأول، العمل باستخدام برنامج " الإحالة " الإلكترونية الذي تم تطويره ليواكب التحول الإلكتروني الذي تنتهجه الوزارة في معاملاتها.

وحرصت الصحة في الشرقية إلى بناء وتطوير نظام إلكتروني للإحالة، يضمن توفير الخدمة الطبية للمريض بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، وصولاً لرضى المريض تحت شعار " صحة المريض أولاً " ، حيث بدأت في إدخال طلبات الإحالة الإلكترونية بالنظام الجديد ، فيما أبقت على النظام القديم لمتابعة طلبات الإحالات السابقة التي لا تزال تحت الإجراء.

ومن المقرر أن يتم اختيار المستشفيات عن طريق البرنامج الجديد آلياً بناءاً على توفر التخصص المطلوب ماعدا حالات " إنقاذ حياة مريض " فسيكون الاختيار يدوياً حتى يتم الانتهاء من تحديد موقع أقرب مستشفى يتم توجيه المريض إليه.

وأكدت " الصحة " في الشرقية أن التحول إلى إدارة الكترونية شاملة ومتكاملة كان من بين إنجازات إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بصحة الشرقية خلال العام الماضي، تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للصحة الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة لدعم مسيرة التحول الإلكتروني.

وأفادت بأنه تم تدشين الموقع الالكتروني من خلال سبع برامج الكترونية تتمثل في:"برنامج الإحالة الإلكترونية، ودليل أهلية العلاج الإلكتروني، وبرنامج التعاميم الالكترونية، وبرنامج الدعم الفني الإلكتروني، وبرنامج القطاع الخاص الإلكتروني، وبرنامج الأرشفة الإلكتروني، وبرنامج الإخلاء الجوي الإلكتروني".

كما تم تدريب جميع مدراء أقسام التنسيق الطبي وموظفي التنسيق الطبي بجميع المستشفيات الحكومية المرجعية والطرفية والتخصصية على كيفية التعامل مع برنامج إحالتي الالكتروني في نقل جميع أنواع الإحالات.