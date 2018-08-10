إعلامي "أهلاوي" : "أبوابونا" مصاب بالملاريا

الإدارة تنتظر رد المدرب للاستغناء عنه

قال الإعلامي خالد قاضي، المعروف بميوله الأهلاوية ، إن محترف الأهلي، النيجيري أبوابونا مصاب بالملاريا وأن الإدارة تنتظر رد المدرب ريبروف لإلغاء عقده.

وقال قاضٍ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏عاجل : مدافع ⁧الاهلي⁩، النيجيري ابونا تعرض للملاريا وإدارة النادي تنتظر رد المدرب ريبروف من استمراره أو إلغاء عقده".

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدافع النيجيري 26 عامًا الشهر الماضي وانضم إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد الذي أقامه في النمسا إلا أنه لم يقنع مسؤولي الفريق.

وتترقب الإدارة قرار المدرب ريبروف بشأن الاستمرار من عدمه وتغييره بصفقة أخرى قبل إغلاق فترة القيد في 12 سبتمبر المقبل حال جاءت موافقة المدرب.

