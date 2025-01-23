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إعلان حالة الطوارئ.. مقتل 4 أشخاص بسبب إعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

ألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية

 قُتل 4 أشخاص من جراء إعصار ضرب مدينة هاتسبيرغ بولاية مسيسيبي الأمريكية، وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن مزيد من الضحايا.
 
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن أكثر من 40 من رجال الإطفاء يبحثون عن قتلى وجرحى من جراء الإعصار الذي ضرب هاتيسبورغ في وقت مبكر السبت.
 
وفي الأثناء أعلنت بلدية هاتسبيرغ حالة الطوارئ. وأوضح غرين فلين من إدارة الطوارئ في الولاية –بحسب سكاي نيوز عربية - أن الإعصار أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية، والسيارات، إلى جانب انهيارات في المنازل؛ إذ تحولت كثير من المنازل إلى شظايا من الخشب والحطام.
 
وأضاف بأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات في الحركة على الطرقات بسبب تناثر أنقاض المباني والأشجار بفعل الإعصار.
 
وأعلنت جامعة كريستيان إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إدارة الجامعة تعمل على إعادة الطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
 
وذكرت الجامعة أن بعض الطلاب أُصيبوا بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار كبيرة ببعض مساكن الطلبة. 
 

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إعلان حالة الطوارئ.. مقتل 4 أشخاص بسبب إعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية
سبق

 قُتل 4 أشخاص من جراء إعصار ضرب مدينة هاتسبيرغ بولاية مسيسيبي الأمريكية، وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن مزيد من الضحايا.
 
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن أكثر من 40 من رجال الإطفاء يبحثون عن قتلى وجرحى من جراء الإعصار الذي ضرب هاتيسبورغ في وقت مبكر السبت.
 
وفي الأثناء أعلنت بلدية هاتسبيرغ حالة الطوارئ. وأوضح غرين فلين من إدارة الطوارئ في الولاية –بحسب سكاي نيوز عربية - أن الإعصار أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية، والسيارات، إلى جانب انهيارات في المنازل؛ إذ تحولت كثير من المنازل إلى شظايا من الخشب والحطام.
 
وأضاف بأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات في الحركة على الطرقات بسبب تناثر أنقاض المباني والأشجار بفعل الإعصار.
 
وأعلنت جامعة كريستيان إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إدارة الجامعة تعمل على إعادة الطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
 
وذكرت الجامعة أن بعض الطلاب أُصيبوا بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار كبيرة ببعض مساكن الطلبة. 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:35 PM
ألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية

إعلان حالة الطوارئ.. مقتل 4 أشخاص بسبب إعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قُتل 4 أشخاص من جراء إعصار ضرب مدينة هاتسبيرغ بولاية مسيسيبي الأمريكية، وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن مزيد من الضحايا.
 
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن أكثر من 40 من رجال الإطفاء يبحثون عن قتلى وجرحى من جراء الإعصار الذي ضرب هاتيسبورغ في وقت مبكر السبت.
 
وفي الأثناء أعلنت بلدية هاتسبيرغ حالة الطوارئ. وأوضح غرين فلين من إدارة الطوارئ في الولاية –بحسب سكاي نيوز عربية - أن الإعصار أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية، والسيارات، إلى جانب انهيارات في المنازل؛ إذ تحولت كثير من المنازل إلى شظايا من الخشب والحطام.
 
وأضاف بأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات في الحركة على الطرقات بسبب تناثر أنقاض المباني والأشجار بفعل الإعصار.
 
وأعلنت جامعة كريستيان إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إدارة الجامعة تعمل على إعادة الطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
 
وذكرت الجامعة أن بعض الطلاب أُصيبوا بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار كبيرة ببعض مساكن الطلبة. 
 

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