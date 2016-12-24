إغلاق التسجيل في برنامج الابتعاث 5 ربيع الآخر وهذا مصير الطلب غير المناسب
أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إغلاق التسجيل في برنامج خادم الحرمين للابتعاث بتاريخ 5 / 4 / 1438.
وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي؛ اليوم: في حال تمّ التقديم على تخصُّص غير مناسب سيقوم فريق التدقيق بإعادة الطلب إلى صاحبه لتعديله، أو توجيه الطلب للتخصُّص المناسب له.
إغلاق التسجيل في برنامج الابتعاث 5 ربيع الآخر وهذا مصير الطلب غير المناسب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-24
أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إغلاق التسجيل في برنامج خادم الحرمين للابتعاث بتاريخ 5 / 4 / 1438.
وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي؛ اليوم: في حال تمّ التقديم على تخصُّص غير مناسب سيقوم فريق التدقيق بإعادة الطلب إلى صاحبه لتعديله، أو توجيه الطلب للتخصُّص المناسب له.
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:25 PM
إغلاق التسجيل في برنامج الابتعاث 5 ربيع الآخر وهذا مصير الطلب غير المناسب
أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إغلاق التسجيل في برنامج خادم الحرمين للابتعاث بتاريخ 5 / 4 / 1438.
وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي؛ اليوم: في حال تمّ التقديم على تخصُّص غير مناسب سيقوم فريق التدقيق بإعادة الطلب إلى صاحبه لتعديله، أو توجيه الطلب للتخصُّص المناسب له.