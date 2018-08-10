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إغلاق فوري لمجمع طبي مخالف بالطائف عقب جولة مفاجئة

أطباء دون تراخيص وأدوية منتهية وجلسات ليزر دون اختصاص

أغلقت "صحة الطائف" أحد المجمعات الطبية الكبرى، وأوصت اللجنة التفتيشية بإحالته لتطبيق الغرامات المالية عليه على خلفية عدد من الملاحظات التي رصدتها جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكشفت اللجنة التفتيشية وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص، ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية تُقدم للمرضى، وقيام أطباء بالمستشفى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص، ووجود قسم أشعة غير مُرخص مما يُشكل خطرا وتسربا إشعاعيا داخل المبنى، كما تم رصد عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، ويصاحبها بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع، إلى جانب عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

وتم إغلاق المركز بالكامل بشكلٍ فوري وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضع للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة .

وأوضح مدير العلاقات والتواصل بصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي ، أن الجولة تأتي ضمن مهام إدارة شؤون القطاع الخاص الرقابية على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية ، وضمان تطبيق الاشتراطات والبنود الصحية التي تضمن تقديم الخدمة بشكلٍ صحيح، مؤكدًا أن صحة الطائف تنفذ العديد من الجولات يوميًا للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات لمزاولة الخدمة الصحية والطبية.

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إغلاق فوري لمجمع طبي مخالف بالطائف عقب جولة مفاجئة
سبق

أغلقت "صحة الطائف" أحد المجمعات الطبية الكبرى، وأوصت اللجنة التفتيشية بإحالته لتطبيق الغرامات المالية عليه على خلفية عدد من الملاحظات التي رصدتها جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكشفت اللجنة التفتيشية وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص، ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية تُقدم للمرضى، وقيام أطباء بالمستشفى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص، ووجود قسم أشعة غير مُرخص مما يُشكل خطرا وتسربا إشعاعيا داخل المبنى، كما تم رصد عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، ويصاحبها بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع، إلى جانب عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

وتم إغلاق المركز بالكامل بشكلٍ فوري وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضع للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة .

وأوضح مدير العلاقات والتواصل بصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي ، أن الجولة تأتي ضمن مهام إدارة شؤون القطاع الخاص الرقابية على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية ، وضمان تطبيق الاشتراطات والبنود الصحية التي تضمن تقديم الخدمة بشكلٍ صحيح، مؤكدًا أن صحة الطائف تنفذ العديد من الجولات يوميًا للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات لمزاولة الخدمة الصحية والطبية.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:57 PM

إغلاق فوري لمجمع طبي مخالف بالطائف عقب جولة مفاجئة

أطباء دون تراخيص وأدوية منتهية وجلسات ليزر دون اختصاص

A A A
فهد العتيبي - الطائف
24
14,923

أغلقت "صحة الطائف" أحد المجمعات الطبية الكبرى، وأوصت اللجنة التفتيشية بإحالته لتطبيق الغرامات المالية عليه على خلفية عدد من الملاحظات التي رصدتها جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فورًا.

وكشفت اللجنة التفتيشية وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص، ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية تُقدم للمرضى، وقيام أطباء بالمستشفى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص، ووجود قسم أشعة غير مُرخص مما يُشكل خطرا وتسربا إشعاعيا داخل المبنى، كما تم رصد عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، ويصاحبها بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع، إلى جانب عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

وتم إغلاق المركز بالكامل بشكلٍ فوري وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضع للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة .

وأوضح مدير العلاقات والتواصل بصحة الطائف، عبد الهادي الربيعي ، أن الجولة تأتي ضمن مهام إدارة شؤون القطاع الخاص الرقابية على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية ، وضمان تطبيق الاشتراطات والبنود الصحية التي تضمن تقديم الخدمة بشكلٍ صحيح، مؤكدًا أن صحة الطائف تنفذ العديد من الجولات يوميًا للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات لمزاولة الخدمة الصحية والطبية.

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