إغلاق محليْن واستبعاد 9 عمال في "عرقة الرياض"

خلال جولات استهدفت التأكد من تطبيق الاشتراطات

أغلقت بلدية عرقة؛ التابعة لأمانة منطقة الرياض، محليْن مخالفيْن للاشتراطات البلدية، واستبعدت تسعة عمال مخالفين، وذلك خلال جولات استهدفت المحال والمطاعم الواقعة تحت إشراف البلدية.



وقال رئيس بلدية عرقة المهندس محمد البريكان: ستتواصل هذه الجولات للتأكّد من توافر الاشتراطات البلدية في المحال والمطاعم والعاملين بها.

وأضاف: للمواطن والمقيم دور كبير في التعاون مع الأمانة من خلال الشراء من المحال النظامية وعدم الشراء من الباعة الجائلين والإبلاغ عن أي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

