إغلاق محل حلويات شهير في الظهران على خلفية تسمم 3 أشخاص

بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد تقديم شكوى رسمية

أغلقت بلدية الظهران بالمنطقة الشرقية، أحد أشهر محلات بيع الحلويات وذلك على خلفية تسمم 3 حالات بعد تقدمهم بشكوى رسمية ضد المحل، حيث وجه وزير الشؤون البلدية والقروية بإغلاق المحل لمدة شهر وذلك بعد حادثة تسمم.

من جانبه قال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ "سبق": إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران تلقت بلاغاً من تسمم 3 حالات بعد حلويات من المحل، وبعد مباشرة الموقع وأخذ عينات تم تشكيل لجنة وتم رفع المحضر لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أمر بإغلاق المحل لمدة شهر.