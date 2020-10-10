إغلاق مركز تموينات بهدا الطائف لمخالفته الاشتراطات الصحية

ضمن حملة تصحيحية تنفذها 11 بلدية فرعية على مدار العام

أغلقت بلدية الهدا الفرعية، مركزاً لبيع المواد الغذائية، لمخالفته الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية للعامل الموجود به.

ووقف رئيس بلدية الهدا الفرعية، مترك الزبيدي، مع مراقبي الفرعية على المركز المخالف، واتضح وجود تخزين على الأرض بدون التزام بالاشتراطات النظامية للتخزين السليم، وعدم وجود تهوية كافية بالمركز، ووجود لحوم مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ودواجن مبردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود مصيدة حشرات، وعدم وجود ستائر هوائية بالمدخل.

وحذرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية كافة مراكز التموينات الغذائية من التمادي في مخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المستهلك، وسيتم تطبيق لائحة العقوبات البلدية الرادعة بحق المخالفين.

وأكدت وكالة الخدمات أن الحملة التصحيحية مستمرة على مدار العام دون توقف؛ لمنع كل من تسول له نفسه تعريض صحة المستهلك للخطر، وردع التجاوزات الصحية الخطيرة، مشيرة إلى أن 11 بلدية فرعية تنفذ البرنامج الرقابي مع دعم من الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للأسواق وكافة الإدارات الإشرافية.