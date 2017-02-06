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إغلاق منزل شعبي يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات بالمدينة

لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية قباء منزلا شعبيا بحي الدويمة يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات وتوزيعها على المطاعم والمحلات التجارية، لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية لنشاط المخابز، وكذلك مخالفة العمالة لأنظمة الإقامة في المملكة.

 

 وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف بأمانة المنطقة محمد بن احسان عبده أن الفرق الرقابية بالأمانة قامت بضبط المنزل الشعبي الذي لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية منها مخالفة المبنى ، ومخالفة التجهيزات ، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين.

 

وأضاف عبده أنه تم ضبط عمالة لا تحمل إقامات نظامية وشهادات صحية وتسليمهم للجهات الأمنية. 

 

وأكد انه نتج عن ذلك إتلاف المخبوزات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

 

بدورها أهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إغلاق منزل شعبي يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات بالمدينة
سبق

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية قباء منزلا شعبيا بحي الدويمة يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات وتوزيعها على المطاعم والمحلات التجارية، لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية لنشاط المخابز، وكذلك مخالفة العمالة لأنظمة الإقامة في المملكة.

 

 وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف بأمانة المنطقة محمد بن احسان عبده أن الفرق الرقابية بالأمانة قامت بضبط المنزل الشعبي الذي لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية منها مخالفة المبنى ، ومخالفة التجهيزات ، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين.

 

وأضاف عبده أنه تم ضبط عمالة لا تحمل إقامات نظامية وشهادات صحية وتسليمهم للجهات الأمنية. 

 

وأكد انه نتج عن ذلك إتلاف المخبوزات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

 

بدورها أهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940).

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
03:35 PM
لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية

إغلاق منزل شعبي يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات بالمدينة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية قباء منزلا شعبيا بحي الدويمة يقوم بتحضير وإعداد المخبوزات وتوزيعها على المطاعم والمحلات التجارية، لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية لنشاط المخابز، وكذلك مخالفة العمالة لأنظمة الإقامة في المملكة.

 

 وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف بأمانة المنطقة محمد بن احسان عبده أن الفرق الرقابية بالأمانة قامت بضبط المنزل الشعبي الذي لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية منها مخالفة المبنى ، ومخالفة التجهيزات ، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين.

 

وأضاف عبده أنه تم ضبط عمالة لا تحمل إقامات نظامية وشهادات صحية وتسليمهم للجهات الأمنية. 

 

وأكد انه نتج عن ذلك إتلاف المخبوزات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

 

بدورها أهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940).

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