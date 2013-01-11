إمارة الجوف عن حريق أحد مكاتبها الإدارية أمس: تماس كهربائي

دعت الإعلاميين إلى عدم التسرع في نقل المعلومات قبل التأكد منها

أكدت إمارة منطقة الجوف أن الحريق الذي شب ليلة أمس في أحد المكاتب الإدارية بالإمارة سببه تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد .



ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها, لكي لا يفقد الموقع مصداقيته والانسياق وراء الشائعات.



وكان قد تعرض أحد المكاتب الإدارية بإمارة منطقة الجوف ليلة البارحة لحادث حريق حيث باشرته فرق الدفاع المدني على الفور وعند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن حريق انحصر بجزء من أحد المكاتب الإدارية لإمارة المنطقة وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يقع ولله الحمد أي إصابات أو وفيات جراء الحادث فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.