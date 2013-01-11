النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة الجوف عن حريق أحد مكاتبها الإدارية أمس: تماس كهربائي

دعت الإعلاميين إلى عدم التسرع في نقل المعلومات قبل التأكد منها

أكدت إمارة منطقة الجوف أن الحريق الذي شب ليلة أمس في أحد المكاتب الإدارية بالإمارة سببه تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد .
 

ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها, لكي لا يفقد الموقع مصداقيته والانسياق وراء الشائعات.


وكان قد تعرض أحد المكاتب الإدارية بإمارة منطقة الجوف ليلة البارحة لحادث حريق حيث  باشرته فرق الدفاع المدني على الفور  وعند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن حريق انحصر بجزء من أحد المكاتب الإدارية لإمارة المنطقة  وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يقع ولله الحمد أي إصابات أو وفيات جراء الحادث فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة الجوف عن حريق أحد مكاتبها الإدارية أمس: تماس كهربائي
سبق

أكدت إمارة منطقة الجوف أن الحريق الذي شب ليلة أمس في أحد المكاتب الإدارية بالإمارة سببه تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد .
 

ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها, لكي لا يفقد الموقع مصداقيته والانسياق وراء الشائعات.


وكان قد تعرض أحد المكاتب الإدارية بإمارة منطقة الجوف ليلة البارحة لحادث حريق حيث  باشرته فرق الدفاع المدني على الفور  وعند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن حريق انحصر بجزء من أحد المكاتب الإدارية لإمارة المنطقة  وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يقع ولله الحمد أي إصابات أو وفيات جراء الحادث فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
03:41 PM
دعت الإعلاميين إلى عدم التسرع في نقل المعلومات قبل التأكد منها

إمارة الجوف عن حريق أحد مكاتبها الإدارية أمس: تماس كهربائي

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
3,094

أكدت إمارة منطقة الجوف أن الحريق الذي شب ليلة أمس في أحد المكاتب الإدارية بالإمارة سببه تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، ولله الحمد .
 

ودعا المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان الإعلاميين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التسرع في نقل أي معلومات قبل التأكد من مصادرها, لكي لا يفقد الموقع مصداقيته والانسياق وراء الشائعات.


وكان قد تعرض أحد المكاتب الإدارية بإمارة منطقة الجوف ليلة البارحة لحادث حريق حيث  باشرته فرق الدفاع المدني على الفور  وعند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن حريق انحصر بجزء من أحد المكاتب الإدارية لإمارة المنطقة  وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم يقع ولله الحمد أي إصابات أو وفيات جراء الحادث فيما أكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,345
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,762
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة