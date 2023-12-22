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"إنترنت آمن3" تنطلق اليوم لحماية 3500 طالب بمدارس الرياض

بعدما أهّلت معلمين ليكونوا مدربين وسفراء لتوعية زملائهم وطلابهم

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة التعليم، اليوم، أولى فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت "إنترنت آمن" في مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

تستهدف الحملة أكثر من 3500 طالب وطالبة لتعريفهم بكيفية التعامل مع عالم الإنترنت، والوقاية من مخاطره؛ وذلك من خلال إقامة محاضرات تفاعلية، ومعارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أطلقت حملة "إنترنت آمن" بالشراكة مع وزارة التعليم على ثلاث مراحل وعلى مستوى المملكة؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب عن كيفية الحصول على إنترنت آمن.

 

وقامت بتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لزملائهم وطلابهم عن كيفية الحصول على استخدام آمن للإنترنت، وتوعية الطلاب والطالبات من خلال معارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات في كل من: (الرياض، والدمام، وجدة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنترنت آمن3" تنطلق اليوم لحماية 3500 طالب بمدارس الرياض
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة التعليم، اليوم، أولى فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت "إنترنت آمن" في مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

تستهدف الحملة أكثر من 3500 طالب وطالبة لتعريفهم بكيفية التعامل مع عالم الإنترنت، والوقاية من مخاطره؛ وذلك من خلال إقامة محاضرات تفاعلية، ومعارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أطلقت حملة "إنترنت آمن" بالشراكة مع وزارة التعليم على ثلاث مراحل وعلى مستوى المملكة؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب عن كيفية الحصول على إنترنت آمن.

 

وقامت بتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لزملائهم وطلابهم عن كيفية الحصول على استخدام آمن للإنترنت، وتوعية الطلاب والطالبات من خلال معارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات في كل من: (الرياض، والدمام، وجدة).

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:49 AM
بعدما أهّلت معلمين ليكونوا مدربين وسفراء لتوعية زملائهم وطلابهم

"إنترنت آمن3" تنطلق اليوم لحماية 3500 طالب بمدارس الرياض

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
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2,919

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة التعليم، اليوم، أولى فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت "إنترنت آمن" في مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

تستهدف الحملة أكثر من 3500 طالب وطالبة لتعريفهم بكيفية التعامل مع عالم الإنترنت، والوقاية من مخاطره؛ وذلك من خلال إقامة محاضرات تفاعلية، ومعارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض.

 

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أطلقت حملة "إنترنت آمن" بالشراكة مع وزارة التعليم على ثلاث مراحل وعلى مستوى المملكة؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب عن كيفية الحصول على إنترنت آمن.

 

وقامت بتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لزملائهم وطلابهم عن كيفية الحصول على استخدام آمن للإنترنت، وتوعية الطلاب والطالبات من خلال معارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات في كل من: (الرياض، والدمام، وجدة).

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