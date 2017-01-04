إندونيسيا والعراق تتصدران برنامج الحج والعمرة لاستقبال وفود الحج

"بنتن": نبذل جهوداً كبيرة لتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن

تصدرت جمهورية إندونيسيا وجمهورية العراق، برنامج وزارة الحج والعمرة السنوي لاستقبال رؤساء وفود شؤون حج هذا العام، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لموسم حج هذا العام 1438هـ، بهدف بحث وتنظيم شؤون حجاج كل دولة، والإجراءات والتعليمات المتخذة في هذا الشأن.



وقد التقى وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم وفد شؤون حجّ جمهورية إندونيسيا، برئاسة وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين. وكذلك وفد شؤون حجّ جمهورية العراق، برئاسة الشيخ خالد العطية، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق، والوفود المرافقة لهما.



وتأتي هذه اللقاءات وفقاً للتوجيهات الكريمة المستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة, وفي إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع شؤون الحجاج في ما يختص بترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحجّ, ومد جسور التعاون مع مسؤولي الحج ورؤساء شؤون الحجاج.



وتهدف اللقاءات إلى مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤونهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحج والعمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها: (المطوفون، الأدلاء، الوكلاء، الزمازمة), والنقابة العامّة للسيارات, وكل ما تعنى به خطة الوزارة التشغيلية, والاطمئنان على خطط موسم الحج وبرامجه، بالإضافة إلى التأكيد على التوعية بالنواحي الدينية، والسلوكية، والصحية، والبيئية، والسلامة العامّة.



وقد شكر وزير الحج والعمرة الوزيرين على تعاونهما وإشادتهما بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1437هـ، الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر كافة الجهود، والتنسيق والتعاون.



وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة ومخلصة بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم.



من جانبه، أشاد وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، منوِّهاً بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.



كما رفع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق، شكر شعب وحكومة العراق للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.



ونوّه بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت العتيق، مقدماً تقديره وامتنانه الكبيرين لما يحظى به حجاج العراق والعالم الإسلامي من رعاية وعناية كبيرتين.