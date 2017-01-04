إنسانية رجلي أمن تساعد مسنًّا تعطلت مركبته دون علمه في عرعر

استوقفاه وأصلحاها في البرد القارس

سطر رجلا أمن من قسم الإمداد والتموين بشعبة الصيانة بشرطة عرعر، أروع الأمثلة للإنسانية، بمساعدة مسن تعطلت مركبته صباح أمس في ظل البرودة القارسة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب التفاصيل التي تمكنت "سبق" من معرفتها، فإنَّه أثناء انتهاء مهمة رجلي الأمن كانا كلفا بهما تفاجآ بوجود بسيارة يقودها مسن ولا يعلم أن أحد الإطارات متعطل، وتم استيقافه وإخباره بالمشكلة، واتضح أنه لا يعلم بها، بعد ذلك أصلح الجنديان عطل مركبته، في ظل البرودة، وسرعان ما انتشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاقت إنسانية رجلي الأمن استحسانًا كبيرًا لدى المتابعين.